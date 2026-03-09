В Раде шокированы: ситуация с ТЦК полностью выходит из-под контроля

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде постоянно отмечают необходимость изменить систему мобилизации. Также сообщают о постоянных и масштабных нарушениях со стороны ТЦК.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о шокирующих фактах нарушений — похищении людей, отсутствии у работников ТЦК опознавательных шевронов и боди-камер. Все это значительно усугубляет ситуацию с мобилизацией.
Политик подчеркнул, что действующую систему ТЦК нужно распускать, создавать гражданские центры рекрутинга и привлекать не только мотивированных людей внутри Украины, но и за пределами страны.
Политик подчеркнул, что бусификация не дает людей подготовленным, мотивированным, но зато она создает огромную коррупцию. Также, по его словам, данная система создает раскол в обществе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что межрегиональная группа, которая системно вмешивалась в государственные реестры, организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанным.