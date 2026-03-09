logo

В Раде шокированы: ситуация с ТЦК полностью выходит из-под контроля
НОВОСТИ

В Раде шокированы: ситуация с ТЦК полностью выходит из-под контроля

Народный депутат Гончаренко предлагает новую систему мобилизации и привлечение иностранцев

9 марта 2026, 21:29
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде постоянно отмечают необходимость изменить систему мобилизации. Также сообщают о постоянных и масштабных нарушениях со стороны ТЦК.

В Раде шокированы: ситуация с ТЦК полностью выходит из-под контроля

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о шокирующих фактах нарушений — похищении людей, отсутствии у работников ТЦК опознавательных шевронов и боди-камер. Все это значительно усугубляет ситуацию с мобилизацией.

"Нужно полностью поменять систему мобилизации, повысить денежное довольствие военнослужащих, установить сроки службы, а просто обязательно сделать систему ипотеки для военных. Все сделать, чтобы военным было быть выгодно. Пропаганда должна работать, чтобы военным было быть круто. Помощь, а не так, что военный — это раб, которого государство не уважает. Это то, что мы должны абсолютно срочно исправлять”, — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что действующую систему ТЦК нужно распускать, создавать гражданские центры рекрутинга и привлекать не только мотивированных людей внутри Украины, но и за пределами страны.

"Надо воевать не до последнего украинца, а за каждого украинца. Каждый привезенный такой иностранец — это минус бусифицированный украинец. Поэтому государству пора заняться этим серьезно", — пояснил нардеп.

Политик подчеркнул, что бусификация не дает людей подготовленным, мотивированным, но зато она создает огромную коррупцию. Также, по его словам, данная система создает раскол в обществе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что межрегиональная группа, которая системно вмешивалась в государственные реестры, организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанным.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dKHaALao0FQ
