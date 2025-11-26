logo_ukra

Тривалі зупинки стануть непотрібними: уряд обіцяє зміни у прикордонному контролі для пасажирів поїздів
НОВИНИ

Тривалі зупинки стануть непотрібними: уряд обіцяє зміни у прикордонному контролі для пасажирів поїздів

В уряді обіцяють значне спрощення прикордонного та митного контролю у поїздах, що прямують через західний кордон України

26 листопада 2025, 12:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про суттєве спрощення прикордонного та митного контролю у поїздах при перетині західного кордону України. 

Тривалі зупинки стануть непотрібними: уряд обіцяє зміни у прикордонному контролі для пасажирів поїздів

Поїзд Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

За її словами, міжнародні подорожі для українців стануть зручнішими. Уряд ухвалив рішення, що дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга. Тепер тривалі зупинки на кордоні стануть непотрібними.

"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", — зазначила Свириденко.

Такий режим, за її словами, має запрацювати у поїздах:

Київ — Перемишль;

Київ — Хелм. 

Цими рейсами, за даними уряду, щомісяця подорожують понад 130 тисяч українців.

"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків. Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки", — додала Свириденко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що серед можливих нововведень цієї зими — тимчасова заборона виїзду за кордон для працівників критичної інфраструктури, які мають короткострокове бронювання, але невирішені питання з військовим обліком. Після усунення порушень право на виїзд планують повернути. 

Раніше журналісти порталу “Коментарі” отримали офіційну відповідь від Державної прикордонної служби України (ДПСУ) щодо кількості перетинань державного кордону громадянами України за останні п’ять років. Дані свідчать про стабільно високий рівень мобільності населення, попри пандемію та війну.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1035
