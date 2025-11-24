ТЦК працюватимуть у режимі підсилення: що зміниться для бронювань, кордону та підприємств вже цієї зими

ТЦК переходять у “режим підсилення”: як зміняться бронювання, виїзд за кордон і робота підприємств цієї зими.

ТЦК переходять у жорсткий зимовий режим мобілізації

Зимовий період 2025–2026 принесе найбільш відчутні зміни в системі мобілізації за останній рік. Територіальні центри комплектування працюватимуть у режимі підсилення, а нові нормативи, затверджені восени, розширюють можливості для бронювання, але одночасно посилюють контроль за військовим обліком. Про ключові новації розповіла партнер юридичної компанії Grain Law Firm Лідія Карплюк у коментарі для “ФАКТІВ”.

Перш за все, змінюється сам підхід до бронювання. Відтепер критично важливі підприємства та оборонно-промислові структури можуть залишати у штаті працівників навіть тоді, коли ті мають порушення в обліку — невідповідні документи, неоновлені дані або адміністративні проступки. Таке бронювання діє лише 45 днів і лише один раз на рік. Це дає працівнику час усе виправити, але не звільняє від відповідальності. Для роботодавців, які працюють у визначених критичних сферах, ризики притягнення до відповідальності знімаються — але лише за умови повного дотримання процедури.

Паралельно Міноборони уточнило критерії визначення критично важливих підприємств: виробництво для фронту, участь у держконтрактах, робота в оборонних програмах та державна підтримка. Рішення ухвалює спеціальна робоча група, після чого підприємство офіційно вноситься до переліку.

ТЦК цієї зими отримують значно більше адміністративної роботи: прискорена перевірка документів, оформлення коротких бронювань, взаємодія з підприємствами, контроль за дотриманням умов. Через нестачу персоналу частина процедур може відбуватися повільніше. До 4 грудня уряд має затвердити підзаконні акти, які запустять новий механізм у повному обсязі.

Серед можливих нововведень — тимчасова заборона виїзду за кордон для працівників критичної інфраструктури, які мають короткострокове бронювання, але невирішені питання з військовим обліком. Після усунення порушень право на виїзд повертається. Також у парламенті просувають законопроєкт, що надає річну відстрочку тим, хто відслужив за контрактом під час війни.

Юристи закликають військовозобов’язаних діяти завчасно: перевірити військово-облікові документи, оновити адресу, уточнити контактні дані, не чекати перевірки. Підприємствам потрібно уважно координуватися з ТЦК, дотримуватися строків та правил оформлення бронювання, щоб уникнути штрафів і зривів у роботі.

Зима в мобілізаційній системі буде непростою. Держава одночасно намагається закрити потреби оборони та посилити дисципліну обліку. Для громадян це означає більше відповідальності за власні документи, а для бізнесу — жорсткіші правила гри та мінімум простору для помилок.

