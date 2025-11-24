ТЦК будут работать в режиме усиления: что изменится для бронирований, границы и предприятий уже этой зимой

ТЦК переходят в режим усиления: как изменятся бронирование, выезд за границу и работа предприятий этой зимой.

ТЦК переходят в жесткий зимний режим мобилизации

Зимний период 2025-2026 годов принесет наиболее ощутимые изменения в системе мобилизации за последний год. Территориальные центры комплектования будут работать в режиме усиления , а новые нормативы, утвержденные осенью, расширяют возможности для бронирования , но одновременно усиливают контроль за военным учетом . О ключевых новациях рассказала партнер юридической компании Grain Law Firm Лидия Карплюк в комментарии для "ФАКТОВ".

Прежде всего, изменяется сам подход к бронированию. Отныне критически важные предприятия и оборонно-промышленные структуры могут оставлять в штате работников даже тогда, когда у них есть нарушения в учете — несоответствующие документы, необновленные данные или административные проступки. Такое бронирование действует всего 45 дней и только один раз в год . Это дает работнику время все исправить, но не освобождает от ответственности . Для работодателей, работающих в определенных критических сферах, риски привлечения к ответственности снимаются — но только при полном соблюдении процедуры .

Параллельно Минобороны уточнило критерии определения критически важных предприятий: производство для фронта, участие в госконтрактах, работа в оборонных программах и государственная поддержка . Решение принимает специальная рабочая группа, после чего предприятие официально вносится в список.

ТЦК этой зимой получают гораздо больше административной работы: ускоренная проверка документов, оформление коротких бронирований, взаимодействие с предприятиями, контроль соблюдения условий . Из-за нехватки персонала часть процедур может происходить медленнее. До 4 декабря правительство должно утвердить подзаконные акты, которые запустят новый механизм в полном объеме.

Среди возможных нововведений — временный запрет на выезд за границу для работников критической инфраструктуры, имеющих краткосрочное бронирование, но нерешенные вопросы с военным учетом . После устранения нарушений право на выезд возвращается. Также в парламенте продвигают законопроект, предоставляющий годовую отсрочку отслужившим по контракту во время войны .

Юристы призывают военнообязанных действовать раньше времени: проверить военно-учетные документы, обновить адрес, уточнить контактные данные , не ждать проверки. Предприятиям нужно внимательно координироваться с ТЦК, соблюдать сроки и правила оформления бронирования, чтобы избежать штрафов и срывов в работе.

Зима в мобилизационной системе будет непростой. Государство одновременно пытается закрыть потребности обороны и усилить дисциплину учета . Для граждан это означает больше ответственности за собственные документы, а для бизнеса более жесткие правила игры и минимум пространства для ошибок .

