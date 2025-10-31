За останні п’ять років, через війну та пандемію коронавірусу в Україні мешканці нашої країни масово виїжджали за кордон. Багато з них, звісно поверталося, проте цифри перетину міжнародного кордону на виїзд вражають.

Скільки українців виїхало за кордон за останні п’ять років: відповідь шокує

Журналісти порталу “Коментарі” отримали офіційну відповідь від Державної прикордонної служби України (ДПСУ) щодо кількості перетинань державного кордону громадянами України за останні п’ять років. Дані свідчать про стабільно високий рівень мобільності населення, попри пандемію та війну.

Виїзди громадян України за кордон

За офіційною інформацією ДПСУ, у 2020–2025 роках (станом на 9 місяців 2025 року) зафіксовано 104 973 704 факти перетинання державного кордону особами на виїзд з України.

Річна статистика виглядає так:

2020 рік — 16 544 541 виїзд

2021 рік — 19 602 689

2022 рік — 18 943 245

2023 рік — 17 749 494

2024 рік — 17 828 922

9 місяців 2025 року — 14 304 813

Таким чином, навіть попри складні обставини воєнного часу, кількість виїздів залишається на стабільно високому рівні, свідчачи про значну мобільність українців — як трудових мігрантів, так і тимчасових подорожуючих.

В’їзди іноземців в Україну

За цей самий період (2020–2025 роки) на в’їзд до України було зафіксовано 16 908 906 фактів перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства:

2020 рік — 3 386 041

2021 рік — 4 273 676

2022 рік — 2 307 286

2023 рік — 2 446 413

2024 рік — 2 552 756

9 місяців 2025 року — 1 942 734

Після різкого спаду у 2022 році, спричиненого війною, потік іноземців поступово відновлюється, що свідчить про зростання ділової, гуманітарної та туристичної активності.

Позиція ДПСУ

На питання, скільки осіб чоловічої статі віком від 15 до 25 років виїхало за кордон з 01.01.2022 по 01.09.2025 року, а також скільки іноземних громадян приїхало в Україну у період з 01.01.2020 по 01.09.2025 року та перебувало\перебуває на території України три та більше місяців, у відповіді на запит порталу “Коментарі” у Державній прикордонній службі уточнили, що відповідно до чинного законодавства, відомство веде офіційний облік статистики перетину державного кордону. Інші запитувані показники, не передбачені формами державної звітності, у базах відомства не зберігаються.

“Показники перетину державного кордону безпосередньо залежать від соціально-економічної та безпекової ситуації в країні”, — наголошують у ДПСУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці серпня 2025 року уряд України дозволив безперешкодний виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років. Після “відкриття кордонів” у Польщі повідомили, що лише за тиждень у два воєводства прибуло понад 10 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років.