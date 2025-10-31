За последние пять лет из-за войны и пандемии коронавируса в Украине жители нашей страны массово выезжали за границу. Многие из них, конечно, возвращались, однако цифры пересечения международной границы на выезд впечатляют.

Сколько украинцев уехало за границу за последние пять лет: ответ шокирует

Журналисты портала "Комментарии" получили официальный ответ от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) относительно количества пересечений государственной границы гражданами Украины за последние пять лет. Данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне мобильности населения, несмотря на пандемию и войну.

Выезды граждан Украины за границу

По официальной информации ГПСУ, в 2020–2025 годах (на 9 месяцев 2025 года) зафиксировано 104 973 704 факта пересечения государственной границы лицами на выезд из Украины.

Годовая статистика выглядит так:

2020 год — 16 544 541 выезд

2021 год — 19 602 689

2022 год — 18 943 245

2023 год — 17 749 494

2024 год — 17 828 922

9 месяцев 2025 года — 14 304 813

Таким образом, даже, несмотря на сложные обстоятельства военного времени, количество выездов остается на стабильно высоком уровне, свидетельствуя о значительной мобильности украинцев — как трудовых мигрантов, так и временных путешественников.

Въезды иностранцев в Украину

За этот же период (2020-2025 годы) на въезд в Украину было зафиксировано 16 908 906 фактов пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства:

2020 год — 3 386 041

2021 год — 4 273 676

2022 год — 2 307 286

2023 год — 2 446 413

2024 год — 2 552 756

9 месяцев 2025 года — 1 942 734

После резкого спада в 2022 году, вызванного войной, поток иностранцев постепенно восстанавливается, что свидетельствует о росте деловой, гуманитарной и туристической активности.

Позиция ГПСУ

На вопрос, сколько лиц мужского пола в возрасте от 15 до 25 лет выехало за границу с 01.01.2022 по 01.09.2025 года, а также сколько иностранных граждан приехало в Украину в период с 01.01.2020 по 01.09.2025 года и находилось на территории Украины три и более месяцев, в ответе на запрос портала "Комментарии" в Государственной пограничной службе уточнили, что в соответствии с действующим законодательством, ведомство ведет официальный учет статистики пересечения государственной границы. Другие запрашиваемые показатели, не предусмотренные формами государственной отчетности, в базах ведомства не сохраняются.

"Показатели пересечения государственной границы напрямую зависят от социально-экономической и безопасности ситуации в стране", — отмечают в ГПСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце августа 2025 года правительство Украины разрешило беспрепятственный выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. После "открытия границ" в Польше сообщили, что только за неделю в два воеводства прибыло более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.