Цифри шокують: скільки 18-22 річних юнаків виїхало з України за місяць

Кречмаровская Наталия
Наприкінці серпня 2025 року уряд України дозволив безперешкодний виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років. Після “відкриття кордонів” у Польщі повідомили, що лише за тиждень у два воєводства прибуло понад 10 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
Паспорт. Ілюстративне фото
Ситуація з виїздом молоді з України набуває загрозливих масштабів. Ексміністр соціальної політики України Павло Розенко заявив про демографічну катастрофу.
Він повідомив, що лише за вересень місяць:
- у Словаччину виїхало понад 11 тисяч хлопців 18-22 років;
- через кордон Польщі — близько 60 тисяч хлопців 18-22 років;
При цьому, за його словами, в української влади немає ні демографічної стратегії, ні розуміння як зберегти та повернути українців додому.
Ексміністр пояснив, що через таку ситуацію руйнуються родини, через брак кадрів закриваються бізнеси, економіка країни задихається…
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків. Він вимагає, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну. Посадовець заявив, що потрібно контролювати та значно скоротити швидко зростаючий приплив молодих людей з України.