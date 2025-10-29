logo_ukra

Головна Новини Суспільство Міграція населення Цифри шокують: скільки 18-22 річних юнаків виїхало з України за місяць
commentss НОВИНИ Всі новини

Цифри шокують: скільки 18-22 річних юнаків виїхало з України за місяць

Колишній міністр соціальної політики України Павло Розенко про виїзд за кордон юнаків 18-22 років

29 жовтня 2025, 18:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Наприкінці серпня 2025 року уряд України дозволив безперешкодний виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років. Після “відкриття кордонів” у Польщі повідомили, що лише за тиждень у два воєводства прибуло понад 10 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Цифри шокують: скільки 18-22 річних юнаків виїхало з України за місяць

Паспорт. Ілюстративне фото

Ситуація з виїздом молоді з України набуває загрозливих масштабів. Ексміністр соціальної політики України Павло Розенко заявив про демографічну катастрофу. 

Він повідомив, що лише за вересень місяць:

- у Словаччину виїхало понад 11 тисяч хлопців 18-22 років;

- через кордон Польщі — близько 60 тисяч хлопців 18-22 років;

“Якщо взяти дані виїзду юнаків цього віку через кордони з Угорщиною, Румунією, Молдовою, то можна точно сказати, що лише за вересень 2025 року Україна втратила понад 100 тисяч українців самого перспективного віку”, — припустив Розенко. 

При цьому, за його словами, в української влади немає ні демографічної стратегії, ні розуміння як зберегти та повернути українців додому.

“Виходить міністр молоді і розвалившись пафосно у кріслі розказує, що: “Ми не фіксуємо значного потоку виїзду української молоді за кордон… У нас все добре”, — зауважив Розенко. 

Ексміністр пояснив, що через таку ситуацію руйнуються родини, через брак кадрів закриваються бізнеси, економіка країни задихається…

“Повна некомпетентність, яка знищує майбутнє держави!”, — підсумував Розенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків. Він вимагає, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну. Посадовець заявив, що потрібно контролювати та значно скоротити швидко зростаючий приплив молодих людей з України.




Джерело: https://www.facebook.com/100001569703567/posts/25452186937750280/?rdid=v8TbJYmGgkIhw6QM#
