Цифры шокируют: сколько 18-22 летних юношей выехало из Украины за месяц

В конце августа 2025 года правительство Украины разрешило беспрепятственный выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. После "открытия границ" в Польше сообщили, что только через неделю в два воеводства прибыло более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ситуация с выездом молодежи из Украины приобретает угрожающие масштабы. Экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил о демографической катастрофе.

Он сообщил, что только за сентябрь месяц:

- в Словакию выехало более 11 тысяч ребят 18-22 лет;

- через границу Польши – около 60 тысяч ребят 18-22 лет;

"Если взять данные выезда юношей этого возраста через границы с Венгрией, Румынией, Молдовой, то можно точно сказать, что только за сентябрь 2025 года Украина потеряла более 100 тысяч украинцев самого перспективного возраста", — предположил Розенко.

При этом, по его словам, у украинской власти нет ни демографической стратегии, ни понимания, как сохранить и вернуть украинцев домой.

"Выходит министр молодежи и развалившись пафосно в кресле рассказывает, что: "Мы не фиксируем значительного потока выезда украинской молодежи за границу... У нас все хорошо", — отметил Розенко.

Экс-министр объяснил, что из-за такой ситуации разрушаются семьи, из-за нехватки кадров закрываются бизнесы, экономика страны задыхается…

"Полная некомпетентность, которая уничтожает будущее государства!", — подытожил Розенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что премьер Баварии Маркус Зедер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин. Он требует, чтобы ЕС нажал в этом вопросе Украину. Чиновник заявил, что нужно контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины.



