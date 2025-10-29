Цифры шокируют: сколько 18-22 летних юношей выехало из Украины за месяц

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В конце августа 2025 года правительство Украины разрешило беспрепятственный выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. После "открытия границ" в Польше сообщили, что только через неделю в два воеводства прибыло более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Паспорт. Иллюстративное фото
Ситуация с выездом молодежи из Украины приобретает угрожающие масштабы. Экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил о демографической катастрофе.
Он сообщил, что только за сентябрь месяц:
- в Словакию выехало более 11 тысяч ребят 18-22 лет;
- через границу Польши – около 60 тысяч ребят 18-22 лет;
При этом, по его словам, у украинской власти нет ни демографической стратегии, ни понимания, как сохранить и вернуть украинцев домой.
Экс-министр объяснил, что из-за такой ситуации разрушаются семьи, из-за нехватки кадров закрываются бизнесы, экономика страны задыхается…
Напомним: портал "Комментарии" писал, что премьер Баварии Маркус Зедер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин. Он требует, чтобы ЕС нажал в этом вопросе Украину. Чиновник заявил, что нужно контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины.