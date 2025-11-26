logo

BTC/USD

86924

ETH/USD

2913.18

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Длительные остановки станут ненужными: правительство обещает изменения в пограничном контроле для пассажиров поездов
commentss НОВОСТИ Все новости

Длительные остановки станут ненужными: правительство обещает изменения в пограничном контроле для пассажиров поездов

В правительстве обещают значительное упрощение пограничного и таможенного контроля в поездах, следующих через западную границу Украины

26 ноября 2025, 12:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о существенном упрощении пограничного и таможенного контроля в поездах при пересечении западной границы Украины.

Длительные остановки станут ненужными: правительство обещает изменения в пограничном контроле для пассажиров поездов

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

По ее словам, международные путешествия для украинцев станут более удобными. Правительство приняло решение, что позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда. Теперь продолжительные остановки на границе станут ненужными.

Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", – отметила Свириденко.

Такой режим, по ее словам, должен заработать в поездах:

Киев — Перемышль;

Киев — Хелм.

Этими рейсами, по данным правительства, ежемесячно путешествуют более 130 тысяч украинцев.

"Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений. Благодарю Минразвития, Укрзализныцу и Государственную пограничную службу за координацию подготовки", — добавила Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что среди возможных нововведений этой зимой — временный запрет выезда за границу для работников критической инфраструктуры, имеющих краткосрочное бронирование, но нерешенные вопросы с военным учетом. После устранения нарушений право на выезд планируется вернуть.

Ранее журналисты портала "Комментарии" получили официальный ответ от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) о количестве пересечений государственной границы гражданами Украины за последние пять лет. Данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне мобильности населения, несмотря на пандемию и войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svyrydenkoy/1035
Теги:

Новости

Все новости