Длительные остановки станут ненужными: правительство обещает изменения в пограничном контроле для пассажиров поездов

Рубрики
МЕНЮ
Маламура Сергій
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о существенном упрощении пограничного и таможенного контроля в поездах при пересечении западной границы Украины.
Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников
По ее словам, международные путешествия для украинцев станут более удобными. Правительство приняло решение, что позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда. Теперь продолжительные остановки на границе станут ненужными.
Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", – отметила Свириденко.
Такой режим, по ее словам, должен заработать в поездах:
Киев — Перемышль;
Киев — Хелм.
Этими рейсами, по данным правительства, ежемесячно путешествуют более 130 тысяч украинцев.
"Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений. Благодарю Минразвития, Укрзализныцу и Государственную пограничную службу за координацию подготовки", — добавила Свириденко.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что среди возможных нововведений этой зимой — временный запрет выезда за границу для работников критической инфраструктуры, имеющих краткосрочное бронирование, но нерешенные вопросы с военным учетом. После устранения нарушений право на выезд планируется вернуть.
Ранее журналисты портала "Комментарии" получили официальный ответ от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) о количестве пересечений государственной границы гражданами Украины за последние пять лет. Данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне мобильности населения, несмотря на пандемию и войну.