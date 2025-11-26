Длительные остановки станут ненужными: правительство обещает изменения в пограничном контроле для пассажиров поездов

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о существенном упрощении пограничного и таможенного контроля в поездах при пересечении западной границы Украины.

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

По ее словам, международные путешествия для украинцев станут более удобными. Правительство приняло решение, что позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда. Теперь продолжительные остановки на границе станут ненужными.

Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", – отметила Свириденко.

Такой режим, по ее словам, должен заработать в поездах:

Киев — Перемышль;

Киев — Хелм.

Этими рейсами, по данным правительства, ежемесячно путешествуют более 130 тысяч украинцев.

"Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений. Благодарю Минразвития, Укрзализныцу и Государственную пограничную службу за координацию подготовки", — добавила Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что среди возможных нововведений этой зимой — временный запрет выезда за границу для работников критической инфраструктуры, имеющих краткосрочное бронирование, но нерешенные вопросы с военным учетом. После устранения нарушений право на выезд планируется вернуть.

Ранее журналисты портала "Комментарии" получили официальный ответ от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) о количестве пересечений государственной границы гражданами Украины за последние пять лет. Данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне мобильности населения, несмотря на пандемию и войну.