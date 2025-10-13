Розкіш під час війни: скільки авто вартістю понад 90 тис. дол. завезли в Україну у 2025 році

Війна не зменшила бажання жити розкішно. На тлі дуже складної ситуації на фронті, масованих обстрілів та катастрофічних прогнозів на зиму, українці продовжують купувати дорогі та дуже дорогі автомобілі.

Авто. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” направив офіційний інформаційний запит до Державної митної служби України з проханням надати інформацію про кількість ввезених дорогих автомобілів в Україну у 2025 році.

У Держмитслужбі, за результатами розгляду запиту, надали інформацію щодо кількості автотранспортних засобів ввезених в Україну за ціновою категорією:

від 2 500 000 (60 096 дол. за курсом НБУ) до 4 000 000 (96 153,8 дол.) — 8 498 шт.,

від 4 000 000 (96 153,8 дол.) до 6 000 000 (144 230,7 дол.) — 2 818 шт.,

від 6 000 000 (144 230,7 дол.) до 8 000 000 (192 307,6 дол.) — 534 шт.,

понад 8 000 000 (192 307,6 дол.) грн — 148 шт.

Тобто в Україну у 2025 році завезли майже 12 тис. дорогих авто.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Україну за 2022-2024 роки було ввезено 12090 легкових автомобілів вартістю понад 70 тис. доларів США кожен. Таку інформацію оприлюднила народна депутатка України Ніна Южаніна з посиланням на відповідь, отриману від Державної митної служби.

За 2022-2024 роки у відсотковому співвідношенні було найбільше ввезено авто вартістю від 70 до 100 тис. доларів:

7999 авто (66,1%) — вартістю від 70 до 100 тис. дол. США,

3872 авто (32,1%) — від 100 до 200 тис. дол. США,

219 авто (1,8%) — понад 200 тис. дол. США.

Найменше дорогих автомобілів було завезено у 2022 році — 2300 авто. У 2023 році кількість таких авто значно зросла і становила 4852 авто. Трохи більше дорогих автівок завезли в Україну у 2024 році - 4938 авто.