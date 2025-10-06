На фронті стабільно важко: що допоможе відчутно переломити ситуацію на користь України

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ворог продовжує просування на фронті. У Верховній Раді зазначають, що президент України Володимир Зеленський, головком Олександр Сирський, Генштаб та інші розповідають неправду про ситуацію на фронті. Портал “Коментарі” дізнався в експертів, які практичні кроки української влади та західних партнерів допоможуть відчутно переломити ситуацію на фронті на користь України.
Ситуація на фронті. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що ситуація на фронті стабільно важка, проте останнім часом без великих проривів росіян.
Ступак зазначив, що після Добропілля Юліан Рьопке написав, що буквально за пару годин фронт зруйнується. Однак цього не трапилося. Росіяни докладають нових зусиль, щоб посилити своє просування, але, як зазначив Ступак, поки що в них там великої переваги немає.
За словами експерта, складно спрогнозувати, що саме допоможе відчутно переломити ситуацію на фронті на користь України. Однак вказав на питання, яке потребує вирішення — це грошове забезпечення військових. І до його вирішення можуть долучитися західні партнери.
За його словами, профінансувати наше військо можуть західні партнери — дати кредит, щоб Україна забезпечила відповідні виплати військовим та залучала нових захисників.
Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль вказала на унікальну модель, яка допоможе значно посилити оборону України.
За її словами, в Україні потрібно легалізувати діяльність приватних військових компаній. Коваль переконана, що це дуже вигідне питання як і для України, так і для партнерів. До того ж це закриє питання мобілізації та зніме певний тиск з боку західних партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку до 18 років.
Ухвалення такого рішення, за словами експерта, має чимало переваг для України — новий, якісніший, рівень тренувань військових, посилення оборони, а це — робочі місця, податки, прибутковість бізнесу, реінтеграція ветеранів.
