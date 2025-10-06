На фронті стабільно важко: що допоможе відчутно переломити ситуацію на користь України

Ворог продовжує просування на фронті. У Верховній Раді зазначають, що президент України Володимир Зеленський, головком Олександр Сирський, Генштаб та інші розповідають неправду про ситуацію на фронті. Портал “Коментарі” дізнався в експертів, які практичні кроки української влади та західних партнерів допоможуть відчутно переломити ситуацію на фронті на користь України.

Ситуація на фронті. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що ситуація на фронті стабільно важка, проте останнім часом без великих проривів росіян.

“Йде поступове продавлювання української оборони, але без такого, щоб за один-два заходи зруйнувався фронт. Хоча для росіян найкращий варіант буде, щоб все зруйнувалося, все посипалося. Однак принаймні зараз загроз, що фронт “посиплеться” немає. Просування у росіян є, але кожне просування дається великою ціною”, — розповів експерт.

Ступак зазначив, що після Добропілля Юліан Рьопке написав, що буквально за пару годин фронт зруйнується. Однак цього не трапилося. Росіяни докладають нових зусиль, щоб посилити своє просування, але, як зазначив Ступак, поки що в них там великої переваги немає.

За словами експерта, складно спрогнозувати, що саме допоможе відчутно переломити ситуацію на фронті на користь України. Однак вказав на питання, яке потребує вирішення — це грошове забезпечення військових. І до його вирішення можуть долучитися західні партнери.

“Військові повинні отримувати ті кошти, які держава гарантувала. Однак знаємо багато випадків затримки виплат, коли військовий перебуває на передовій, а по документах він рахується десь у тилу”, — пояснив експерт.

За його словами, профінансувати наше військо можуть західні партнери — дати кредит, щоб Україна забезпечила відповідні виплати військовим та залучала нових захисників.

Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль вказала на унікальну модель, яка допоможе значно посилити оборону України.

“Усі ми очікуємо на переломний момент у війні. Враховуючи те, що Україна наразі стає флагманом нової системи глобальної безпеки, запроваджує дійсно унікальні підходи та моделі, я вважаю, що варто запровадити і ще одну нову унікальну модель. І це питання має зробити саме Україна”, — зазначила Коваль.

За її словами, в Україні потрібно легалізувати діяльність приватних військових компаній. Коваль переконана, що це дуже вигідне питання як і для України, так і для партнерів. До того ж це закриє питання мобілізації та зніме певний тиск з боку західних партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку до 18 років.

Ухвалення такого рішення, за словами експерта, має чимало переваг для України — новий, якісніший, рівень тренувань військових, посилення оборони, а це — робочі місця, податки, прибутковість бізнесу, реінтеграція ветеранів.

“Глобальна безпека не дарма складається з чотирьох елементів. Це політичні відносини, військові, економічні та дипломатичні. І, дійсно, вони всі об'єднуються одним питанням в цьому контексті. Для того, щоб настав переломний момент в повномасштабній війні, треба прийняти це політичне рішення і таким чином відкрити цей ринок”, — підсумувала Катерина Коваль.

