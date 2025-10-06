На фронте стабильно тяжело: что поможет ощутимо переломить ситуацию в пользу Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Враг продолжает продвижение на фронте. В Верховной Раде отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский, главком Александр Сырский, Генштаб и другие рассказывают неправду о ситуации на фронте. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, какие практические шаги украинской власти и западных партнеров помогут ощутимо переломить ситуацию на фронте в пользу Украины.
Ситуация на фронте. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак отметил, что ситуация на фронте стабильно тяжелая, однако в последнее время без больших прорывов россиян.
Ступак отметил, что после Доброполья Юлиан Репке написал, что буквально через пару часов фронт разрушится. Однако этого не случилось. Россияне прилагают новые усилия, чтобы усилить свое продвижение, но, как отметил Ступак, пока у них там большого преимущества нет.
По словам эксперта, сложно спрогнозировать, что именно поможет ощутимо переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Однако указал на вопрос, требующий решения – это денежное довольствие военных. И к его решению могут присоединиться западные партнеры.
По его словам, профинансировать наше войско могут западные партнеры – дать кредит, чтобы Украина обеспечила соответствующие выплаты военным и привлекала новых защитников.
Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль указала на уникальную модель, которая поможет значительно усилить оборону Украины.
По ее словам, в Украине следует легализовать деятельность частных военных компаний. Коваль убеждена, что это очень выгодный вопрос как для Украины, так и для партнеров. К тому же это закроет вопрос мобилизации и снимет давление со стороны западных партнеров по уменьшению мобилизационного возраста до 18 лет.
Принятие такого решения, по словам эксперта, имеет немало преимуществ для Украины – новый, более качественный, уровень тренировок военных, усиление обороны, а это – рабочие места, налоги, прибыльность бизнеса, реинтеграция ветеранов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой угрожающий прогноз дали для Киева, Харькова, Днепра.