На фронте стабильно тяжело: что поможет ощутимо переломить ситуацию в пользу Украины

Враг продолжает продвижение на фронте. В Верховной Раде отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский, главком Александр Сырский, Генштаб и другие рассказывают неправду о ситуации на фронте. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, какие практические шаги украинской власти и западных партнеров помогут ощутимо переломить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Ситуация на фронте. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак отметил, что ситуация на фронте стабильно тяжелая, однако в последнее время без больших прорывов россиян.

"Идет постепенное продавливание украинской обороны, но без того, чтобы за один-два захода разрушился фронт. Хотя для россиян лучший вариант будет, чтобы все разрушилось, все посыпалось. Однако, по крайней мере, сейчас угроз, что фронт "усыплется" нет. Продвижение у россиян есть, но каждое продвижение дается большой ценой", — рассказал эксперт.

Ступак отметил, что после Доброполья Юлиан Репке написал, что буквально через пару часов фронт разрушится. Однако этого не случилось. Россияне прилагают новые усилия, чтобы усилить свое продвижение, но, как отметил Ступак, пока у них там большого преимущества нет.

По словам эксперта, сложно спрогнозировать, что именно поможет ощутимо переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Однако указал на вопрос, требующий решения – это денежное довольствие военных. И к его решению могут присоединиться западные партнеры.

"Военные должны получать те средства, которые государство гарантировало. Однако знаем многие случаи задержки выплат, когда военный находится на передовой, а по документам он считается где-то в тылу", — пояснил эксперт.

По его словам, профинансировать наше войско могут западные партнеры – дать кредит, чтобы Украина обеспечила соответствующие выплаты военным и привлекала новых защитников.

Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль указала на уникальную модель, которая поможет значительно усилить оборону Украины.

"Все мы ожидаем переломного момента в войне. Учитывая то, что Украина сейчас становится флагманом новой системы глобальной безопасности, внедряет действительно уникальные подходы и модели, я считаю, что стоит ввести и еще одну новую уникальную модель. И этот вопрос должна сделать именно Украина", — отметила Коваль.

По ее словам, в Украине следует легализовать деятельность частных военных компаний. Коваль убеждена, что это очень выгодный вопрос как для Украины, так и для партнеров. К тому же это закроет вопрос мобилизации и снимет давление со стороны западных партнеров по уменьшению мобилизационного возраста до 18 лет.

Принятие такого решения, по словам эксперта, имеет немало преимуществ для Украины – новый, более качественный, уровень тренировок военных, усиление обороны, а это – рабочие места, налоги, прибыльность бизнеса, реинтеграция ветеранов.

"Глобальная безопасность не зря состоит из четырех элементов. Это политические отношения, военные, экономические и дипломатические. И, действительно, они все объединяются одним вопросом в этом контексте. Для того чтобы наступил переломный момент в полномасштабной войне, нужно принять это политическое решение и таким образом открыть этот рынок", — подытожила Екатерина Коваль.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой угрожающий прогноз дали для Киева, Харькова, Днепра.



