Загрозливий прогноз для Києва, Харкова, Дніпра: росіяни зможуть значно посилити атаки

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росіяни застосовують дрони на оптоволокні на фронті. Вже відомо про застосування таких дронів у Краматорську.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська розповіла, що ворог показує кадри роботи такого дрону. Він шукає по трасі мішень, знаходить запарковане військове авто і врізається.
Берлінська пояснила, що це змінить. За її словами, тепер і Краматорськ буде під ударом дронів на оптоволокні. І траса Слов'янськ-Костянтинівка. Вона пояснила, що якщо росіяни технічно можуть це зробити, то наростять.
За словами Берлінської, всі об'єкти які легко ідентифікувати як військові будуть знищуватись. На цивільних, як пояснила вона, теж — на швидкі, поліцію, пожежних. І на звичайних цивільних по дорозі за хлібом.
Вона пояснила, що не обов'язково це буде оптоволокно. Наприклад, можуть використовувати автономні, скинуті з тих же “Шахедів” чи інших носіїв.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла продовжує критикувати ситуацію з ППО у Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у вересні місто виділило 235 млн грн на посилення систем ППО Києва. Однак Безугла переконана, що столична влада могла б зробити значно більше.