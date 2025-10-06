Загрозливий прогноз для Києва, Харкова, Дніпра: росіяни зможуть значно посилити атаки

Росіяни застосовують дрони на оптоволокні на фронті. Вже відомо про застосування таких дронів у Краматорську.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська розповіла, що ворог показує кадри роботи такого дрону. Він шукає по трасі мішень, знаходить запарковане військове авто і врізається.

Берлінська пояснила, що це змінить. За її словами, тепер і Краматорськ буде під ударом дронів на оптоволокні. І траса Слов'янськ-Костянтинівка. Вона пояснила, що якщо росіяни технічно можуть це зробити, то наростять.

За словами Берлінської, всі об'єкти які легко ідентифікувати як військові будуть знищуватись. На цивільних, як пояснила вона, теж — на швидкі, поліцію, пожежних. І на звичайних цивільних по дорозі за хлібом.

“Тому пора як мінімум закривати дороги сітками. Плюс ставити автоматичні турелі, які збивають дрони на оптоволокні. Таке нас чекає і в інших містах. Харків, Запоріжжя, Дніпро чи навіть Київ можуть скоро на вулицях спостерігати атаки малими дронами”, — прогнозує Берлінська.

Вона пояснила, що не обов'язково це буде оптоволокно. Наприклад, можуть використовувати автономні, скинуті з тих же “Шахедів” чи інших носіїв.

“Давайте готуватися вже!”, — підсумувала вона.

