logo_ukra

BTC/USD

126157

ETH/USD

4716.08

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Загрозливий прогноз для Києва, Харкова, Дніпра: росіяни зможуть значно посилити атаки
commentss НОВИНИ Всі новини

Загрозливий прогноз для Києва, Харкова, Дніпра: росіяни зможуть значно посилити атаки

Марія Берлінська прогнозує, що ворог скоро зможе у Харкові, Дніпрі, Києві атакувати малими дронами просто на вулицях

6 жовтня 2025, 21:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росіяни застосовують дрони на оптоволокні на фронті. Вже відомо про застосування таких дронів у Краматорську. 

Загрозливий прогноз для Києва, Харкова, Дніпра: росіяни зможуть значно посилити атаки

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська розповіла, що ворог показує кадри роботи такого дрону. Він шукає по трасі мішень, знаходить запарковане військове авто і врізається.

Берлінська пояснила, що це змінить. За її словами, тепер і Краматорськ буде під ударом дронів на оптоволокні. І траса Слов'янськ-Костянтинівка. Вона пояснила, що якщо росіяни технічно можуть це зробити, то наростять.

За словами Берлінської, всі об'єкти які легко ідентифікувати як військові будуть знищуватись. На цивільних, як пояснила вона, теж — на швидкі, поліцію, пожежних. І на звичайних цивільних по дорозі за хлібом. 

“Тому пора як мінімум закривати дороги сітками. Плюс ставити автоматичні турелі, які збивають дрони на оптоволокні. Таке нас чекає і в інших містах. Харків, Запоріжжя, Дніпро чи навіть Київ можуть скоро на вулицях спостерігати атаки малими дронами”, — прогнозує Берлінська. 

Вона пояснила, що не обов'язково це буде оптоволокно. Наприклад, можуть використовувати автономні, скинуті з тих же “Шахедів” чи інших носіїв.

“Давайте готуватися вже!”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла продовжує критикувати ситуацію з ППО у Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у вересні місто виділило 235 млн грн на посилення систем ППО Києва. Однак Безугла переконана, що столична влада могла б зробити значно більше. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MariaBerlinska/4345
Теги:

Новини

Всі новини