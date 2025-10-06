logo

Главная Новости Общество Война с Россией Угрожающий прогноз для Киева, Харькова, Днепра: россияне смогут значительно усилить атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Угрожающий прогноз для Киева, Харькова, Днепра: россияне смогут значительно усилить атаки

Мария Берлинская прогнозирует, что враг скоро сможет в Харькове, Днепре, Киеве атаковать малыми дронами прямо на улицах

6 октября 2025, 21:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россияне применяют дроны на оптоволокне на фронте. Уже известно о применении таких дронов в Краматорске.

Угрожающий прогноз для Киева, Харькова, Днепра: россияне смогут значительно усилить атаки

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская рассказала, что враг показывает кадры работы такого дрона. Он ищет по трассе мишень, находит запаркованное военное авто и врезается.

Берлинская объяснила, что это изменит. По ее словам, теперь и Краматорск будет под ударом дронов на оптоволокне. И трасса Славянск-Константиновка. Она объяснила, что если россияне технически могут это сделать, то нарастят.

По словам Берлинской, все объекты, которые легко идентифицировать как военные, будут уничтожаться. На гражданских, как пояснила она, тоже – на скорые, полицию, пожарных. И на обычных гражданских по дороге за хлебом.

"Поэтому пора как минимум закрывать дороги сетками. Плюс ставить автоматические турели, сбивающие дроны на оптоволокне. Такое нас ждет и в других городах. Харьков, Запорожье, Днепр или даже Киев могут скоро на улицах наблюдать атаки малыми дронами", — прогнозирует Берлинская.

Она объяснила, что не обязательно это будет оптоволокно. Например, могут использовать автономные, сброшенные с тех же "Шахедов" или других носителей.

"Давайте готовиться уже!", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая продолжает критиковать ситуацию с ПВО в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в сентябре город выделил 235 млн грн на усиление систем ПВО Киева. Однако Безуглая убеждена, что столичные власти могли бы сделать гораздо больше.




Источник: https://t.me/MariaBerlinska/4345
