Угрожающий прогноз для Киева, Харькова, Днепра: россияне смогут значительно усилить атаки

Россияне применяют дроны на оптоволокне на фронте. Уже известно о применении таких дронов в Краматорске.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская рассказала, что враг показывает кадры работы такого дрона. Он ищет по трассе мишень, находит запаркованное военное авто и врезается.

Берлинская объяснила, что это изменит. По ее словам, теперь и Краматорск будет под ударом дронов на оптоволокне. И трасса Славянск-Константиновка. Она объяснила, что если россияне технически могут это сделать, то нарастят.

По словам Берлинской, все объекты, которые легко идентифицировать как военные, будут уничтожаться. На гражданских, как пояснила она, тоже – на скорые, полицию, пожарных. И на обычных гражданских по дороге за хлебом.

"Поэтому пора как минимум закрывать дороги сетками. Плюс ставить автоматические турели, сбивающие дроны на оптоволокне. Такое нас ждет и в других городах. Харьков, Запорожье, Днепр или даже Киев могут скоро на улицах наблюдать атаки малыми дронами", — прогнозирует Берлинская.

Она объяснила, что не обязательно это будет оптоволокно. Например, могут использовать автономные, сброшенные с тех же "Шахедов" или других носителей.

"Давайте готовиться уже!", — подытожила она.

