Роскошь во время войны: сколько авто стоимостью более 90 тыс. долл. завезли в Украину в 2025 году

Война не убавила желания жить роскошно. На фоне сложной ситуации на фронте, массированных обстрелов и катастрофических прогнозов на зиму, украинцы продолжают покупать дорогие и очень дорогие автомобили.

Авто. Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" направил официальный информационный запрос в Государственную таможенную службу Украины с просьбой предоставить информацию о количестве ввезенных дорогих автомобилей в Украину в 2025 году.

В Гостаможслужбе, по результатам рассмотрения запроса, предоставили информацию о количестве автотранспортных средств, ввезенных в Украину по ценовой категории:

от 2 500 000 (60 096 долл. по курсу НБУ) до 4 000 000 (96 153,8 долл.) – 8 498 шт.,

от 4 000 000 (96 153,8 долл.) до 6 000 000 (144 230,7 долл.) – 2 818 шт.,

от 6 000 000 (144 230,7 долл.) до 8 000 000 (192 307,6 долл.) – 534 шт.,

свыше 8 000 000 (192 307,6 долл.) грн – 148 шт.

То есть, в Украину в 2025 году завезли почти 12 тыс. дорогих авто.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украину за 2022-2024 годы было ввезено 12090 легковых автомобилей стоимостью более 70 тыс. долларов США каждый. Такую информацию обнародовала народная депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на ответ, полученный от Государственной таможенной службы.

За 2022-2024 годы в процентном соотношении было больше всего ввезено авто стоимостью от 70 до 100 тыс. долларов.

7999 авто (66,1%) – стоимостью от 70 до 100 тыс. долл. США,

3872 авто (32,1%) – от 100 до 200 тыс. долл. США,

219 авто (1,8%) – свыше 200 тыс. долл. США.

Меньше всего дорогих автомобилей было завезено в 2022 году – 2300 авто. В 2023 году количество таких авто значительно возросло и составило 4852 авто. Чуть больше дорогих автомобилей завезли в Украину в 2024 году – 4938 авто.