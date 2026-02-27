Озвучено жахливий прогноз по Україні: що буде з тарифами на ЖКП за програмою МВФ

МВФ погодив програму для України і одне з важливих питань — що буде з тарифами на комунальні послуги. Адже раніше політики та експерти пояснювали необхідність підвищення тарифів саме вимогами МВФ. Портал “Коментарі” розповідає, що насправді відбуватиметься з тарифами.

Підвищення тарифів неминуче

Ситуація з підвищенням тарифів у 2026 році почала роз’яснюватися, повідомив голова Спілка споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Раніше він повідомляв, що рішення про підвищення тарифів готується, однак, ймовірно, його введення трохи відтермінують та пом'якшують.

“Судячи з подальших домовленостей між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним валютним фондом, та публікації меморандуму, сторони частково погодили політичну паузу: різке підвищення тарифів, ймовірно, не проводитиметься одночасно з можливими виборчими процесами в Україні. Саме тому сценарій виглядає поступовим", — зазначив він.

Цю тезу підтверджує і народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, в документі зазначається, що у 2025 році через руйнування інфраструктури країна імпортувала понад 6 мільярдів кубометрів газу — це астрономічні суми.

“Вони лягають на плечі державних компаній через механізм PSO (покладання спеціальних обов'язків). Тобто держава покриває різницю між європейською ціною на газ і тією пільговою цифрою, яку ми бачимо у платіжках. “Нафтогаз” купує дорого, продає дешево, і накопичують мільярдні борги. Звіт МВФ фактично вимагає покласти цю історію на стіл і показати реальний рахунок”, — розповів політик.

Нардеп пояснив, що, по факту, МВФ говорить, що мораторій на підвищення цін на газ та тепло має бути знятий. Планується поступове приведення тарифів до рівня окупності, але, за його словами, не одразу.

Коли введуть нові тарифи та що подорожчає

За словами Железняка, програма встановлює два структурні маяки: до червня 2026-го уряд має ухвалити комплексну дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії — як буде відбуватися перехід до ринкових цін. А до липня 2026-го — опублікувати технічний аудит, який покаже, у скільки реально обходиться державі це утримання тарифів.

Попенко зауважує, що вже у 2026 році, першим кроком може стати підвищення тарифу на електроенергію для населення приблизно до 5,5 грн за кВт·год. Він також зазначає, що основною вимогою МВФ це є ринковість тарифів.

Головні ризики для українців

Олег Попенко пояснив, в Україні тарифи формуються адміністративними рішеннями, а основні обсяги ресурсів контролюються державними компаніями та обмеженим колом великих виробників і постачальників.

“Споживач фактично не має можливості впливати на вартість послуг або обирати альтернативного постачальника. Тому мова йде не про якісь ринкові процеси, а про пряме зростання тарифного навантаження, яке люди не витримують вже сьогодні”, — пояснив експерт.

За його словами, станом на сьогодні загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги перевищує 120 млрд грн. Це означає, що мільйони домогосподарств уже зараз не можуть у повному обсязі сплачувати навіть чинні рахунки, розповів експерт.

Железняк уточнив, що при підвищенні тарифів є важливий запобіжник: цей перехід обов'язково має супроводжуватися розширенням програми цільових субсидій.

“Тобто філософія фонду: ринок має працювати за реальними цінами, а соціально вразливі отримують пряму грошову допомогу”, — зазначив народний депутат.

