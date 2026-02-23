Нові тарифи шокують українців: стало відомо, коли підвищать вартість комунальних послуг

Підвищення тарифів в Україні обговорюють тривалий час. В Україні діє мораторій на підвищення вартості комунальних послуг, однак він не стосується електропостачання. Тож, ймовірно, після завершення опалювального сезону вартість електроенергії для побутових споживачів зросте. Не виключено, що зміняться тарифи на воду та газ.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

За його словами, Верховна Рада та Кабмін готують для українців нові тарифи на електроенергію газ та тепло. Експерт пояснив, що Національний банк України про це фактично сигналізував ще пів року тому. Нацрегулятор зазначав, що після завершення опалювального сезону 2025–2026 років електроенергія для населення подорожчає.

Сьогодні тариф — 4,32 грн/кВт·год, у прогнозах — 6 грн і більше, повідомив Попенко.

“Зараз мова йде про подорожчання не тільки електроенергії, а і інших складових платіжки. Простими словами — готуйтеся платити більше. Після масованих ударів по ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та підстанціях країні потрібні мільярди на відбудову”, — зазначив експерт.

Однак, за його словами, замість чіткої програми міжнародного фінансування, прозорого фонду відновлення, оптимізації витрат держкомпаній, українцям пропонують просте рішення — включити все в тариф.

“Фактично кожен кіловат або Гкал стане “податком на відновлення”. При цьому в структурі тарифу окремого рядка”ремонт зруйнованої енергосистеми” ви не побачите… І тут головне питання — справа НБУ — прогнозувати, справа уряду — знаходити гроші на відновлення. Але перекладати повністю наслідки війни на населення, яке вже чотири роки живе в режимі економії та втрат, — це політичне рішення. І за нього хтось має нести відповідальність”, — підсумував Попенко.

Раніше експерт повідомляв, що підвищення комунальних тарифів очікується вже з 1 червня цього року — зросте вартість електроенергії, газу, теплопостачання і т.д.

