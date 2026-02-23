Новые тарифы шокируют украинцев: стало известно, когда повысят стоимость коммунальных услуг

Повышение тарифов в Украине обсуждается длительное время. В Украине действует мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг, однако он не касается электроснабжения. Так что, вероятно, после завершения отопительного сезона стоимость электроэнергии для бытовых потребителей вырастет. Не исключено, что изменятся тарифы на воду и газ.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

По его словам, Верховная Рада и Кабмин готовят для украинцев новые тарифы на электроэнергию на газ и тепло. Эксперт объяснил, что Национальный банк Украины об этом фактически сигнализировал еще полгода назад. Нацрегулятор отмечал, что после завершения отопительного сезона 2025-2026 годов электроэнергия для населения подорожает.

Сегодня тариф – 4,32 грн/кВт·ч, в прогнозах – 6 грн и более, сообщил Попенко.

"Сейчас речь идет о подорожании не только электроэнергии, но и других составляющих платежки. Простыми словами — готовьтесь платить больше. После массированных ударов по ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и подстанциям стране нужны миллиарды на восстановление", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, вместо четкой программы международного финансирования, прозрачного фонда восстановления, оптимизации расходов госкомпаний украинцам предлагают простое решение — включить все в тариф.

"Фактически каждый киловатт или Гкал станет "налогом на восстановление". При этом в структуре тарифа отдельной строки "ремонт разрушенной энергосистемы" вы не увидите... И тут главный вопрос – дело НБУ – прогнозировать, дело правительства – находить деньги на восстановление. Но переводить полностью последствия войны на население, уже четыре года живущее в режиме экономии и потерь, — это политическое решение. И за него кто-то должен нести ответственность”, — подытожил Попенко.

Ранее эксперт сообщал, что повышение коммунальных тарифов ожидается уже с 1 июня этого года – вырастет стоимость электроэнергии, газа, теплоснабжения и т.д.

