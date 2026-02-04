Тарифний шок в Україні: вартість електроенергії може зрости майже вдвічі

Підвищення тарифів на електроенергію обговорюють в Україні вже давно. У Верховній Раді визнали, що вартість має бути значно вищою за нинішній тариф 4,32 грн за кВт-год.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповів, яким має бути новий тариф на електроенергію та попередив, що подорожчання може відбутися до завершення війни, пише видання “Фокус”.

За його словами, зараз система влаштована так, що нелегальні бізнеси використовують велику кількість електрики під виглядом побутових споживачів. Зазначає, що ті, хто споживає більше електроенергії, має і платити більше. Тобто повинна бути різниця в тарифі за обсягом споживання електроенергії.

Експерт пояснив, що підвищення тарифів на електроенергію нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів.

"Треба вивільняти гроші певних підприємств, які генерують прибуток, але цей дохід іде на покриття різниці між гуртовим тарифом на електроенергію, і тим, що ми платимо. У соцмережах гуляв лист, що є умова на чотири роки розтягнути це і робити підвищення тарифу залежно від платіжної політики певних підприємств у коридорі 20% на рік (+/- 5%)", — пояснив він.

На питання, чи зростатиме тариф під час війни, Ігнатьєв відповів, що не він займається такими питаннями:

"Є багато умов. Наші кредитори, думаю, будуть максимально тиснути, щоб ми почали процес підвищення. Але це моя суб'єктивна думка".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що шокуюче подорожчання готують росіянам — зростуть тарифи на пасажирські перевезення.



