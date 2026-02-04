Тарифный шок в Украине: стоимость электроэнергии может вырасти почти вдвое

Повышение тарифов на электроэнергию обсуждается в Украине уже давно. В Верховной Раде признали, что стоимость должна быть значительно выше нынешнего тарифа 4,32 грн за кВт-ч.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, каким должен быть новый тариф на электроэнергию и предупредил, что подорожание может произойти до окончания войны, пишет издание "Фокус".

По его словам, сейчас система устроена так, что нелегальные бизнесы используют большое количество электричества под видом потребителей. Отмечает, что те, кто потребляет больше электроэнергии, должны и платить больше. То есть, должна быть разница в тарифе по объему потребления электроэнергии.

Эксперт пояснил, что повышение тарифов на электроэнергию якобы одно из требований международных кредиторов.

"Нужно высвобождать деньги определенных предприятий, которые генерируют прибыль, но этот доход идет на покрытие разницы между оптовым тарифом на электроэнергию, и тем, что мы платим. В соцсетях гуляло письмо, что есть условие на четыре года растянуть это и делать повышение тарифа в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год (+/- 5%)", — пояснил он.

На вопрос, будет ли расти тариф во время войны, Игнатьев ответил, что он не занимается такими вопросами:

"Есть много условий. Наши кредиторы, думаю, будут максимально давить, чтобы мы начали процесс повышения. Но это мое субъективное мнение".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что шокирующее подорожание готовят россиянам — возрастут тарифы на пассажирские перевозки.



