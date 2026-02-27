Озвучен ужасный прогноз по Украине: что будет с тарифами на ЖКУ по программе МВФ

МВФ согласовал программу для Украины и один из важных вопросов – что будет с тарифами на коммунальные услуги. Ранее политики и эксперты объясняли необходимость повышения тарифов именно требованиями МВФ. Портал "Комментарии" рассказывает, что на самом деле будет происходить с тарифами.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Повышение тарифов неизбежно

Ситуация с повышением тарифов в 2026 году начала разъясняться, сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Ранее он сообщал, что решение о повышении тарифов готовится, однако, вероятно, его введение немного отсрочено и смягчается.

"Судя по дальнейшим договоренностям между Кабинетом Министров Украины и Международным валютным фондом и публикации меморандума, стороны частично согласовали политическую паузу: резкое повышение тарифов, вероятно, не будет проводиться одновременно с возможными избирательными процессами в Украине. Именно поэтому сценарий выглядит постепенным", — отметил он.

Этот тезис подтверждает и народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в документе отмечается, что в 2025 году из-за разрушения инфраструктуры страна импортировала более 6 миллиардов кубометров газа – это астрономические суммы.

"Они ложатся на плечи государственных компаний через механизм PSO (возложение специальных обязанностей). То есть государство покрывает разницу между европейской ценой на газ и той льготной цифрой, которую мы видим в платежках. "Нафтогаз" покупает дорого, продает дешево, и накапливают миллиардные долги. Отчет МВФ фактически требует выложить эту историю на стол и показать реальный счет”, — рассказал политик.

Нардеп объяснил, что, по факту, МВФ говорит, что мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Планируется постепенное приведение тарифов к уровню окупаемости, но, по его словам, не сразу.

Когда введут новые тарифы и что подорожает

По словам Железняка, программа устанавливает два структурных маяка: к июню 2026-го правительство должно принять комплексную дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии – как будет происходить переход к рыночным ценам. А до июля 2026-го опубликовать технический аудит, который покажет, во сколько реально обходится государству это содержание тарифов.

Попенко отмечает, что уже в 2026 году первым шагом может стать повышение тарифа на электроэнергию для населения примерно до 5,5 грн за кВтч. Он также отмечает, что основным требованием МВФ это рыночность тарифов.

Главные риски для украинцев

Олег Попенко объяснил, что в Украине тарифы формируются административными решениями, а основные объемы ресурсов контролируются государственными компаниями и ограниченным кругом крупных производителей и поставщиков.

"Потребитель фактически не имеет возможности влиять на стоимость услуг или выбирать альтернативного поставщика. Поэтому речь идет не о каких-то рыночных процессах, а о прямом росте тарифной нагрузки, которую люди не выдерживают уже сегодня", — пояснил эксперт.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превышает 120 млрд грн. Это значит, что миллионы домохозяйств уже сейчас не могут в полном объеме платить даже нынешние счета, рассказал эксперт.

Железняк уточнил, что при повышении тарифов есть важный предохранитель: этот переход должен сопровождаться расширением программы целевых субсидий.

"То есть философия фонда: рынок должен работать по реальным ценам, а социально уязвимые получают прямую денежную помощь", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам готовят шоковое повышение тарифов.



