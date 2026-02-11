logo_ukra

"Українцям готують шокове підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ": що відомо про рішення Ради

Що насправді відомо про ймовірне підвищення тарифів під час війни

11 лютого 2026
Кречмаровская Наталия

Напередодні в мережі інтернет з’явилась інформація, що Верховна Рада готує законодавчі ініціативи для підвищення тарифів на електроенергію й тепло для населення. 

“Українцям готують шокове підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ”: що відомо про рішення Ради

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. 

“Як повідомили Центру в Міністерстві енергетики України, мораторій на підвищення тарифів залишається чинним. Він діє з 2022 року і зберігатиметься протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається”, — запевнили аналітики ЦПД. 

Аналітики Центру пояснили, що законопроєкт №13219, який згадується у маніпулятивних повідомленнях про “підвищення тарифів”, спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва “зеленої” енергії. 

“Розрахунки з ВДЕ жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, що ніяк не пов’язано з підтримкою “зеленої” генерації”, — зазначили аналітики. 

У Центрі зауважили, що будь-які зміни для виробників ВДЕ не позначаться на споживачах. 

“Тому твердження про те, що ухвалення законопроєкту пов’язане з “бажанням перекласти борги перед ВДЕ на населення”, є неправдивими. Довіряйте офіційним джерелам інформації!”, — підкреслили в ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на тлі європейської допомоги російська пропаганда поширює фейк — нібито “українці продають в інтернеті генератори, передані з Польщі та Грузії”.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17159
