“Українці продають генератори, передані з Польщі та Грузії”: що відомо

Ситуація з енергопостачанням дуже складна — ворог завдає ударів по енерго- та теплооб’єктах, намагаючись занурити Україну в темряву та холод. Деякі багатоквартирні будинки у Києві залишилися без опалення, світло включають лише на декілька годин на добу. Вихідними ворог обстріляв об’єкти на Заході України, що погіршило ситуацію з електропостачанням. Європейські партнери надали Україні допомогу, надіславши генератори.

Генератор. Ілюстративне фото

На тлі європейської допомоги російська пропаганда поширює фейк — нібито “українці продають в інтернеті генератори, передані з Польщі та Грузії”. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що як “доказ” ворог показує скриншоти з маркетплейсів.

Насправді, як зазначили у Центрі, гуманітарні генератори передаються адресно через офіційні структури й перебувають під контролем до кінцевого отримувача.

“Перепродаж заборонений договорами — техніку в такому разі вилучають, пояснюють у “StopFake”. Польське МВС прямо назвало цю історію російською інформаційною операцією “ щоб посварити партнерів і вдарити по довірі до України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фонд Stand with Ukraine передав Києву 230 генераторів — жоден із переданих не продається. З Грузії було лише дев’ять промислових генераторів для Сумської ОВА.

“Оголошення в інтернеті — це комерційна техніка. До гуманітарних поставок вони не мають жодного стосунку”, — уточнили в Центрі стратегічних комунікацій.

