“Війна в Україні постановочна”: цинізм Росії пробив чергове дно

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює чергову цинічну маніпуляцію, мета якої сформувати наратив про нібито “постановочність війни” в Україні.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що для досягнення мети ворог використовує фотографії дитини, зроблені на похоронах загиблих українських військових.
Аналітики Центру зазначають, що насправді ці твердження є відвертою брехнею. За даними Центру в Отинійській селищній раді (Івано-Франківська область), хлопець, який на фото, є мешканцем громади та за власною ініціативою приходить на похорони загиблих Героїв — несе їхні портрети як знак пошани та вдячності. При цьому у жодному з публічних повідомлень про прощання не повідомлялося, що він несе портрет свого батька.
Аналітики зазначають, що російська пропаганда такою інформаційною атакою намагається дискредитувати Україну і посіяти сумніви в реальності російських воєнних злочинів. Такою інформацією намагаються створити ілюзію “постановочності” війни.
