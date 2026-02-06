“Війна в Україні постановочна”: цинізм Росії пробив чергове дно

Російська пропаганда поширює чергову цинічну маніпуляцію, мета якої сформувати наратив про нібито “постановочність війни” в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що для досягнення мети ворог використовує фотографії дитини, зроблені на похоронах загиблих українських військових.

“Зокрема, публікується серія фото з різних церемоній прощання, на яких один і той самий хлопчик несе портрети різних полеглих воїнів. Автори маніпулятивних повідомлень заявляють, що хлопчик нібито “грає роль сина” і “вже поховав декількох своїх батьків”. Це подається як “доказ” того, що подібні світлини нібито інсценовані, а “українська пропаганда грає на емоціях Заходу”, — повідомляють в ЦПД.

Аналітики Центру зазначають, що насправді ці твердження є відвертою брехнею. За даними Центру в Отинійській селищній раді (Івано-Франківська область), хлопець, який на фото, є мешканцем громади та за власною ініціативою приходить на похорони загиблих Героїв — несе їхні портрети як знак пошани та вдячності. При цьому у жодному з публічних повідомлень про прощання не повідомлялося, що він несе портрет свого батька.

“Таким чином, реальні фото навмисно вирвали з контексту й використали для створення хибного враження “постановки”. Вкидання маніпулятивного наративу відбулося через російські інформаційні ресурси, однак наразі подібні повідомлення активно поширюються також у польському сегменті соцмереж, супроводжуючись антиукраїнською риторикою”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що російська пропаганда такою інформаційною атакою намагається дискредитувати Україну і посіяти сумніви в реальності російських воєнних злочинів. Такою інформацією намагаються створити ілюзію “постановочності” війни.

“Використання дитини в такій маніпуляції є особливо цинічним і показовим для методів російської пропаганди”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про російський фейк щодо українських біженців.



