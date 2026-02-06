logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Українські біженці пограбували ювелірний магазин у Мілані": що відомо
НОВИНИ

"Українські біженці пограбували ювелірний магазин у Мілані": що відомо

Що відомо про нібито пограбування ювелірного магазину українськими біженцями

6 лютого 2026, 15:01
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда розганяє черговий фейк про українців у європейських країнах. 

"Українські біженці пограбували ювелірний магазин у Мілані": що відомо

Паспорт України. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі TG-канали поширюють фейкове відео, оформлене від імені Euronews. У відео зазначається, що “двоє українських біженців” пограбували ювелірний магазин у Мілані.

Аналітики Центру пояснили, що насправді такого відео на офіційних ресурсах Euronews немає. Зазначили, що матеріал, який використовують ru-пропагандисти, стосується пограбування ювелірного магазину в Лондоні, в районі Річмонд. Жодної інформації про причетність українців або "українських біженців" не існує.

“Імітація стилю та використання назви авторитетного медіа — типовий прийом російської пропаганди для надання фейкам більшої правдоподібності. Створюючи подібні фейки, Росія систематично проводить інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських біженців, розпалювання ксенофобії в країнах ЄС та підрив суспільної підтримки України”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації. 

Аналітики нагадали, що Центр повідомляв про випадки використання російською пропагандою фейкових відео від імені західних медіа для дискредитації України та українців за кордоном.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда вигадує та тиражує нові фейки про Україну та президента Володимира Зеленського. Ворог вчергове поширив неправдиві обкладинки західних медіа — цього разу нібито французьких газет з “критикою Зеленського з боку Заходу”. Ворог розганяв фейкові сторінки французьких видань, які нібито критикують президента України. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Vxvkkra24q1jkFhs6adZ1EhLUMt7QFWTBp3QWr1r48VUuiMBW98kCdEbQQLgLcW3l
