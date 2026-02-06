"Українські біженці пограбували ювелірний магазин у Мілані": що відомо

Російська пропаганда розганяє черговий фейк про українців у європейських країнах.

Паспорт України. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі TG-канали поширюють фейкове відео, оформлене від імені Euronews. У відео зазначається, що “двоє українських біженців” пограбували ювелірний магазин у Мілані.

Аналітики Центру пояснили, що насправді такого відео на офіційних ресурсах Euronews немає. Зазначили, що матеріал, який використовують ru-пропагандисти, стосується пограбування ювелірного магазину в Лондоні, в районі Річмонд. Жодної інформації про причетність українців або "українських біженців" не існує.

“Імітація стилю та використання назви авторитетного медіа — типовий прийом російської пропаганди для надання фейкам більшої правдоподібності. Створюючи подібні фейки, Росія систематично проводить інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських біженців, розпалювання ксенофобії в країнах ЄС та підрив суспільної підтримки України”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Аналітики нагадали, що Центр повідомляв про випадки використання російською пропагандою фейкових відео від імені західних медіа для дискредитації України та українців за кордоном.

