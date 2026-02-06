"Українські біженці пограбували ювелірний магазин у Мілані": що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда розганяє черговий фейк про українців у європейських країнах.
Паспорт України. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі TG-канали поширюють фейкове відео, оформлене від імені Euronews. У відео зазначається, що “двоє українських біженців” пограбували ювелірний магазин у Мілані.
Аналітики Центру пояснили, що насправді такого відео на офіційних ресурсах Euronews немає. Зазначили, що матеріал, який використовують ru-пропагандисти, стосується пограбування ювелірного магазину в Лондоні, в районі Річмонд. Жодної інформації про причетність українців або "українських біженців" не існує.
Аналітики нагадали, що Центр повідомляв про випадки використання російською пропагандою фейкових відео від імені західних медіа для дискредитації України та українців за кордоном.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда вигадує та тиражує нові фейки про Україну та президента Володимира Зеленського. Ворог вчергове поширив неправдиві обкладинки західних медіа — цього разу нібито французьких газет з “критикою Зеленського з боку Заходу”. Ворог розганяв фейкові сторінки французьких видань, які нібито критикують президента України.