Нищівна критика Зеленського на Заході: як насправді оцінюють лідера України

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда вигадує та тиражує нові фейки про Україну та президента Володимира Зеленського. Ворог вчергове поширив неправдиві обкладинки західних медіа — цього разу нібито французьких газет з “критикою Зеленського з боку Заходу”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що в одній із програм на російському “Первом канале” ведучий заявив, що нібито одразу два провідні французькі видання — Libération та Le Parisien — розкритикували президента України Володимира Зеленського за “недоговороспроможність”, демонструючи фейкові перші шпальти з відповідними заголовками.
У Центрі акцентували увагу на характерній деталі — підроблені обкладинки вперше з’явилися не у французькому інформаційному просторі, а в російських Telegram-каналах.
Аналітики Центру наголосили, що поширюючи такі фейкові обкладинки ворог намагається створити ілюзію нібито розчарування Заходу Україною, нав’язати наратив про “втому Європи”, використовуючи авторитет західних медіа.
