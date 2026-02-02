logo_ukra

Нищівна критика Зеленського на Заході: як насправді оцінюють лідера України
Нищівна критика Зеленського на Заході: як насправді оцінюють лідера України

Центр протидії дезінформацію про інформаційну кампанію проти президента України Володимира Зеленського

2 лютого 2026, 14:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда вигадує та тиражує нові фейки про Україну та президента Володимира Зеленського. Ворог вчергове поширив неправдиві обкладинки західних медіа — цього разу нібито французьких газет з “критикою Зеленського з боку Заходу”.

Нищівна критика Зеленського на Заході: як насправді оцінюють лідера України

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що в одній із програм на російському “Первом канале” ведучий заявив, що нібито одразу два провідні французькі видання — Libération та Le Parisien — розкритикували президента України Володимира Зеленського за “недоговороспроможність”, демонструючи фейкові перші шпальти з відповідними заголовками.

“Насправді жодне з цих французьких медіа не публікувало таких матеріалів. У випусках газет за 27 січня на першу шпальту були винесені матеріали на інші теми. Фейкові обкладинки створені шляхом заміни центрального зображення та заголовка, тоді як інші елементи верстки — шрифти, підзаголовки, вихідні дані — повністю скопійовані з оригіналів”, — зазначили в ЦПД.

У Центрі акцентували увагу на характерній деталі — підроблені обкладинки вперше з’явилися не у французькому інформаційному просторі, а в російських Telegram-каналах.

Нищівна критика Зеленського на Заході: як насправді оцінюють лідера України - фото 2

Аналітики Центру наголосили, що поширюючи такі фейкові обкладинки ворог намагається створити ілюзію нібито розчарування Заходу Україною, нав’язати наратив про “втому Європи”, використовуючи авторитет західних медіа.

“Центр раніше неодноразово фіксував випадки застосування пропагандою ворога тактики, коли дезінформація поширюється через імітацію стилю та візуальної айдентики авторитетних західних інформаційних ресурсів”, — підсумували у ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що помилки влади дорого обійдуться українцям.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02V1zUZWqiU8USb1cR8SHFdMwTd8FY1SHivZwJKJQ5YGsVmBazrmzzVMh7HeFCWRL5l
