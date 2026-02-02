Сокрушительная критика Зеленского на Западе: как на самом деле оценивают лидера Украины

Российская пропаганда придумывает и тиражирует новые фейки об Украине и президенте Владимире Зеленском. Враг в очередной раз распространил неправдивые обложки западных медиа — на этот раз якобы французских газет с "критикой Зеленского со стороны Запада".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в одной из программ на российском "Первом канале" ведущий заявил, что якобы сразу два ведущих французских издания — Libération и Le Parisien — раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за "недоговороспособность", демонстрируя фейковые первые полосы.

"На самом деле ни одно из этих французских медиа не публиковало таких материалов. В выпусках газет за 27 января на первую полосу были вынесены материалы на другие темы. Фейковые обложки созданы путем замены центрального изображения и заголовка, в то время как другие элементы верстки — шрифты, подзаголовки, исходные данные полностью скопированы с оригиналов”, — отметили в ЦПД.

В Центре акцентировали внимание на характерной детали – поддельные обложки впервые появились не во французском информационном пространстве, а в российских Telegram-каналах.

Аналитики Центра подчеркнули, что распространяя такие фейковые обложки враг пытается создать иллюзию якобы разочарования Запада Украиной, навязать нарратив об усталости Европы, используя авторитет западных медиа.

"Центр ранее неоднократно фиксировал случаи применения пропагандой врага тактики, когда дезинформация распространяется из-за имитации стиля и визуальной айдентики авторитетных западных информационных ресурсов", — подытожили в ЦПД.

