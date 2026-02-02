Сокрушительная критика Зеленского на Западе: как на самом деле оценивают лидера Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда придумывает и тиражирует новые фейки об Украине и президенте Владимире Зеленском. Враг в очередной раз распространил неправдивые обложки западных медиа — на этот раз якобы французских газет с "критикой Зеленского со стороны Запада".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в одной из программ на российском "Первом канале" ведущий заявил, что якобы сразу два ведущих французских издания — Libération и Le Parisien — раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за "недоговороспособность", демонстрируя фейковые первые полосы.
В Центре акцентировали внимание на характерной детали – поддельные обложки впервые появились не во французском информационном пространстве, а в российских Telegram-каналах.
Аналитики Центра подчеркнули, что распространяя такие фейковые обложки враг пытается создать иллюзию якобы разочарования Запада Украиной, навязать нарратив об усталости Европы, используя авторитет западных медиа.
