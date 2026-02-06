"Украинские беженцы ограбили ювелирный магазин в Милане": что известно

Российская пропаганда разгоняет очередной фейк об украинцах в европейских странах.

Паспорт Украины. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские TG-каналы распространяют фейковое видео, оформленное от имени Euronews. В видео отмечается, что "двое украинских беженцев" ограбили ювелирный магазин в Милане.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле такого видео на официальных ресурсах Euronews нет. Отметили, что материал, используемый ru-пропагандистами, касается ограбления ювелирного магазина в Лондоне, в районе Ричмонд. Никакой информации о причастности украинцев или украинских беженцев не существует.

"Имитация стиля и использования названия авторитетного медиа — типичный прием российской пропаганды для придания фейкам большего правдоподобия. Создавая подобные фейки, Россия систематически проводит информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских беженцев, разжигание ксенофобии в странах ЕС и подрыв общественной поддержки Украины", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики напомнили, что Центр сообщал о случаях использования российской пропагандой фейковых видео от имени западных медиа для дискредитации Украины и украинцев за границей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда придумывает и тиражирует новые фейки об Украине и президенте Владимире Зеленском. Враг в очередной раз распространил неправдивые обложки западных медиа — на этот раз якобы французских газет с "критикой Зеленского со стороны Запада". Враг разгонял фейковые страницы французских изданий, якобы критикующих президента Украины.



