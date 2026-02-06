"Война в Украине постановочная": цинизм России пробил очередное дно

Российская пропаганда распространяет очередную циничную манипуляцию, цель которой сформировать нарратив о якобы "постановочности войны" в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что для достижения цели враг использует фотографии ребенка, сделанные на похоронах погибших украинских военных.

"В частности, публикуется серия фото из разных церемоний прощания, на которых один и тот же мальчик несет портреты разных павших воинов. Авторы манипулятивных сообщений заявляют, что мальчик якобы "играет роль сына" и "уже похоронил нескольких своих отцов". Это подается как "доказательство" того, что подобные фотографии якобы инсценированы, а "украинская пропаганда играет на эмоциях Запада", — сообщают в ЦПД.

Аналитики Центра отмечают, что на самом деле эти утверждения являются откровенным враньем. По данным Центра в Отинийском поселковом совете (Ивано-Франковская область), мальчик, который на фото, является жителем громады и по собственной инициативе приходит на похороны погибших Героев — несет их портреты как уважение и благодарность. При этом ни в одном из публичных сообщений о прощании не сообщалось, что он несет портрет своего отца.

"Таким образом, реальные фото намеренно вырвали из контекста и использовали для создания ошибочного впечатления "постановки". Вбрасывание манипулятивного нарратива произошло через российские информационные ресурсы, однако в настоящее время подобные сообщения активно распространяются также в польском сегменте соцсетей, сопровождаясь антиукраинской риторикой", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что российская пропаганда такой информационной атакой пытается дискредитировать Украину и посеять сомнения в реальности военных преступлений. Такой информацией пытаются создать иллюзию "постановочности" войны.

"Использование ребенка в такой манипуляции особенно цинично и показательно для методов российской пропаганды", — подытожили в ЦПД.

