"Война в Украине постановочная": цинизм России пробил очередное дно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет очередную циничную манипуляцию, цель которой сформировать нарратив о якобы "постановочности войны" в Украине.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что для достижения цели враг использует фотографии ребенка, сделанные на похоронах погибших украинских военных.
Аналитики Центра отмечают, что на самом деле эти утверждения являются откровенным враньем. По данным Центра в Отинийском поселковом совете (Ивано-Франковская область), мальчик, который на фото, является жителем громады и по собственной инициативе приходит на похороны погибших Героев — несет их портреты как уважение и благодарность. При этом ни в одном из публичных сообщений о прощании не сообщалось, что он несет портрет своего отца.
Аналитики отмечают, что российская пропаганда такой информационной атакой пытается дискредитировать Украину и посеять сомнения в реальности военных преступлений. Такой информацией пытаются создать иллюзию "постановочности" войны.
Напомним: портал "Комментарии" писал о российском фейке об украинских беженцах.