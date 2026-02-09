"Украинцы продают генераторы, переданные из Польши и Грузии": что известно

Ситуация с энергоснабжением очень сложная — враг наносит удары по энерго- и теплообъектам, пытаясь погрузить Украину в темноту и холод. Некоторые многоквартирные дома в Киеве остались без отопления, свет включают всего на несколько часов в сутки. На выходных враг обстрелял объекты на Западе Украины, что усугубило ситуацию с электроснабжением. Европейские партнеры предоставили Украине помощь, отправив генераторы.

Генератор. Иллюстративное фото

На фоне европейской помощи российская пропаганда распространяет фейк – якобы "украинцы продают в интернете генераторы, переданные из Польши и Грузии". В Центре стратегических коммуникаций отметили, что как "доказательство" враг показывает скриншоты из маркетплейсов.

На самом деле, как отметили в Центре, гуманитарные генераторы передаются адресно через официальные структуры и находятся под контролем конечного получателя.

"Перепродажа запрещена договорами — технику в таком случае изымают, объясняют в "StopFake". Польское МВД прямо назвало эту историю российской информационной операцией "чтобы поссорить партнеров и ударить по доверию к Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд Stand with Ukraine передал Киеву 230 генераторов – ни один из переданных не продается. Из Грузии было всего девять промышленных генераторов для Сумской ОВА.

"Объявление в интернете — это коммерческая техника. К гуманитарным поставкам они не имеют отношения", — уточнили в Центре стратегических коммуникаций.

