Война с Россией "Украинцы продают генераторы, переданные из Польши и Грузии": что известно
НОВОСТИ

"Украинцы продают генераторы, переданные из Польши и Грузии": что известно

Враг распространяет очередной фейк о ситуации в Украине

9 февраля 2026, 16:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация с энергоснабжением очень сложная — враг наносит удары по энерго- и теплообъектам, пытаясь погрузить Украину в темноту и холод. Некоторые многоквартирные дома в Киеве остались без отопления, свет включают всего на несколько часов в сутки. На выходных враг обстрелял объекты на Западе Украины, что усугубило ситуацию с электроснабжением. Европейские партнеры предоставили Украине помощь, отправив генераторы.

"Украинцы продают генераторы, переданные из Польши и Грузии": что известно

Генератор. Иллюстративное фото

На фоне европейской помощи российская пропаганда распространяет фейк – якобы "украинцы продают в интернете генераторы, переданные из Польши и Грузии". В Центре стратегических коммуникаций отметили, что как "доказательство" враг показывает скриншоты из маркетплейсов.

На самом деле, как отметили в Центре, гуманитарные генераторы передаются адресно через официальные структуры и находятся под контролем конечного получателя.

"Перепродажа запрещена договорами — технику в таком случае изымают, объясняют в "StopFake". Польское МВД прямо назвало эту историю российской информационной операцией "чтобы поссорить партнеров и ударить по доверию к Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд Stand with Ukraine передал Киеву 230 генераторов – ни один из переданных не продается. Из Грузии было всего девять промышленных генераторов для Сумской ОВА.

"Объявление в интернете — это коммерческая техника. К гуманитарным поставкам они не имеют отношения", — уточнили в Центре стратегических коммуникаций.

”Украинцы продают генераторы, переданные из Польши и Грузии”: что известно - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал о фейке, который распространяет российская пропаганда о якобы "постановочной войне в Украине".




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/22301
