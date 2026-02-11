"Украинцам готовят шоковое повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ": что известно о решении Рады

Накануне в сети Интернет появилась информация, что Верховная Рада готовит законодательные инициативы по повышению тарифов на электроэнергию и тепло для населения.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

"Как сообщили Центру в Министерстве энергетики Украины, мораторий на повышение тарифов остается в силе. Он действует с 2022 года и будет сохраняться в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Поэтому тарифы для населения на тепло, горячую воду и газоснабжение не меняются, ни одно решение об их повышении пока не рассматривается", — заверили аналитики ЦПД.

Аналитики Центра пояснили, что законопроект №13219, упоминаемый в манипулятивных сообщениях о повышении тарифов, направлен на совершенствование конкурентных условий производства "зеленой" энергии.

"Расчеты по ВИЭ никоим образом не влияют на тарифы для населения, поскольку фиксированная цена для бытовых потребителей обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", что никак не связано с поддержкой "зеленой" генерации", — отметили аналитики.

В Центре отметили, что какие-либо изменения для производителей ВИЭ не отразятся на потребителях.

"Поэтому утверждение о том, что принятие законопроекта связано с "желанием переложить долги перед ВИЭ на население", неправдивы. Доверяйте официальным источникам информации!", — подчеркнули в ЦПД.

