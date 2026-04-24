Мобілізацію в Україні хочуть посилити: в Раді вже відреагували на ініціативи

В Україні напрацьовують зміни до мобілізації — серед ідей, як пишуть ЗМІ, — поліцію можуть зобов’язати відкривати кримінальні справи та розшукувати ухилянтів. У Раді вже розкритикували такі умови та розповіли, що має дійсно працювати.

Народний депутат Максим Бужанський наголосив, що вже не одноразово пояснював — щоб зберегти мобілізацію, але припинити бусифікацію, у 2024 році було прийнято простий закон. Порядок, за його словами, наступний — не прийшов за повісткою — отримав штраф — не сплатив штраф — арештували рахунки.

“Це був консенсус, компроміс між необхідністю та цивілізованістю. ТЦК вирішили, що ловити людей вигідніше, і штрафи не виписують, оголошуючи безглуздий розшук сотні тисяч людей. Це не працює, але сотні тисяч виробництв у поліції замість або плюс сотні тисяч розшуків, не працюватимуть тим більше. Тому цього не буде”, — пояснив народний депутат.

За його словами, всі розмови про реформу мобілізації потрібно починати з питань — чому не виконується чинний закон.

“Але якось у Міноборони не спостерігається бажання відповідати на нього, так? Спихнути відповідальність і прямі обов'язки на інших, погана ідея — настільки погана, що навіть дивно про це читати”, — підсумував політик.

Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що якщо курс влади не зміниться, то мобілізацію доведеться, швидше за все посилювати.