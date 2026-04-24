Мобілізацію в Україні хочуть посилити: в Раді вже відреагували на ініціативи

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні напрацьовують зміни до мобілізації — серед ідей, як пишуть ЗМІ, — поліцію можуть зобов’язати відкривати кримінальні справи та розшукувати ухилянтів. У Раді вже розкритикували такі умови та розповіли, що має дійсно працювати.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський наголосив, що вже не одноразово пояснював — щоб зберегти мобілізацію, але припинити бусифікацію, у 2024 році було прийнято простий закон. Порядок, за його словами, наступний — не прийшов за повісткою — отримав штраф — не сплатив штраф — арештували рахунки.
За його словами, всі розмови про реформу мобілізації потрібно починати з питань — чому не виконується чинний закон.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що проблеми з мобілізацією, а саме з ТЦК масштабуються. Заходи оповіщення на вулицях вже давно перейшли в бусифікацію, однак події останніх днів показали, що військовослужбовці ТЦК вимагали хабарі.
Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що якщо курс влади не зміниться, то мобілізацію доведеться, швидше за все посилювати.