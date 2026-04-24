logo_ukra

BTC/USD

77717

ETH/USD

2320.48

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини
commentss НОВИНИ Всі новини

Мобілізацію в Україні хочуть посилити: в Раді вже відреагували на ініціативи

Народний депутат Бужанський розповів, чому нові ідеї щодо посилення мобілізації не працюватимуть

24 квітня 2026, 21:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні напрацьовують зміни до мобілізації — серед ідей, як пишуть ЗМІ, — поліцію можуть зобов’язати відкривати кримінальні справи та розшукувати ухилянтів. У Раді вже розкритикували такі умови та розповіли, що має дійсно працювати.

Мобілізацію в Україні хочуть посилити: в Раді вже відреагували на ініціативи

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський наголосив, що вже не одноразово пояснював — щоб зберегти мобілізацію, але припинити бусифікацію, у 2024 році було прийнято простий закон. Порядок, за його словами, наступний — не прийшов за повісткою — отримав штраф — не сплатив штраф — арештували рахунки.

“Це був консенсус, компроміс між необхідністю та цивілізованістю. ТЦК вирішили, що ловити людей вигідніше, і штрафи не виписують, оголошуючи безглуздий розшук сотні тисяч людей. Це не працює, але сотні тисяч виробництв у поліції замість або плюс сотні тисяч розшуків, не працюватимуть тим більше. Тому цього не буде”, — пояснив народний депутат. 

За його словами, всі розмови про реформу мобілізації потрібно починати з питань — чому не виконується чинний закон.

“Але якось у Міноборони не спостерігається бажання відповідати на нього, так? Спихнути відповідальність і прямі обов'язки на інших, погана ідея — настільки погана, що навіть дивно про це читати”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми з мобілізацією, а саме з ТЦК масштабуються. Заходи оповіщення на вулицях вже давно перейшли в бусифікацію, однак події останніх днів показали, що військовослужбовці ТЦК вимагали хабарі. У Верховній Раді назвали єдину альтернативу.

Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що якщо курс влади не зміниться, то мобілізацію доведеться, швидше за все посилювати.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/21033
Теги:

Новини

Всі новини