Мобилизацию в Украине хотят усилить: в Раде уже отреагировали на инициативы

Кречмаровская Наталия
В Украине нарабатывают изменения в мобилизации — среди идей, как пишут СМИ, — полицию могут обязать открывать уголовные дела и разыскивать уклонистов. В Раде уже раскритиковали такие условия и рассказали, что действительно должно работать.
ВРУ.
Народный депутат Максим Бужанский подчеркнул, что уже не раз объяснял — чтобы сохранить мобилизацию, но прекратить бусификацию, в 2024 году был принят простой закон. Порядок, по его словам, следующий – не пришел по повестке – получил штраф – не уплатил штраф – арестовали счета.
По его словам, все разговоры о реформе мобилизации нужно начинать с вопросов – почему не выполняется действующий закон.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы с мобилизацией, а именно с ТЦК масштабируются. Меры оповещения на улицах уже давно перешли в бусификацию, однако события последних дней показали, что военнослужащие ТЦК потребовали взятки. В Верховной Раде назвали единственную альтернативу.
Народный депутат Алексей Кучеренко предположил, что если курс власти не изменится, то мобилизацию придется скорее усиливать.