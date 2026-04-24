Мобилизацию в Украине хотят усилить: в Раде уже отреагировали на инициативы

В Украине нарабатывают изменения в мобилизации — среди идей, как пишут СМИ, — полицию могут обязать открывать уголовные дела и разыскивать уклонистов. В Раде уже раскритиковали такие условия и рассказали, что действительно должно работать.

Народный депутат Максим Бужанский подчеркнул, что уже не раз объяснял — чтобы сохранить мобилизацию, но прекратить бусификацию, в 2024 году был принят простой закон. Порядок, по его словам, следующий – не пришел по повестке – получил штраф – не уплатил штраф – арестовали счета.

"Это был консенсус, компромисс между необходимостью и цивилизованностью. ТЦК решили, что ловить людей выгоднее, и штрафы не выписывают, объявляя бессмысленный розыск сотни тысяч человек. Это не работает, но сотни тысяч производств в полиции вместо или плюс сотни тысяч розысков, не будут работать тем более. Поэтому этого не будет”, – объяснил народный депутат.

По его словам, все разговоры о реформе мобилизации нужно начинать с вопросов – почему не выполняется действующий закон.

"Но как-то у Минобороны не наблюдается желания отвечать на него, да? Спихнуть ответственность и прямые обязанности на других, плохая идея — настолько плоха, что даже удивительно об этом читать", — подытожил политик.

Народный депутат Алексей Кучеренко предположил, что если курс власти не изменится, то мобилизацию придется скорее усиливать.