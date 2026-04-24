Статус «у розшуку»: що можуть змінити у мобілізації

Ткачова Марія
У Міністерстві оборони України обговорюються можливі зміни до законодавства про мобілізацію, які можуть розширити повноваження правоохоронних органів.
Зміни в мобілізації в Україні
За інформацією джерел NV, йдеться про надання поліції права відкривати кримінальні провадження щодо громадян, які мають статус “у розшуку” в електронному реєстрі Оберіг, а також затримувати таких осіб і доставляти їх до територіальних центрів комплектування.
Зазначається, що відповідні ініціативи нібито готуються у межах змін до законодавства, які опрацьовує команда Михайло Федоров.
Водночас інше джерело в Міноборони уточнює, що наразі статус “у розшуку” в додатку Резерв+ не означає активних дій з боку поліції.
За чинними правилами, перевірка такого статусу відбувається під час зупинки особи, а у разі виявлення порушення складається адміністративний протокол, який оформлюють представники ТЦК.
Кримінальна відповідальність, за наявною інформацією, настає лише після проходження військово-лікарської комісії та отримання мобілізаційного розпорядження. У разі неявки до військової частини може бути оголошений розшук.
Офіційного підтвердження щодо впровадження нових змін наразі немає.