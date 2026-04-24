Статус «у розшуку»: що можуть змінити у мобілізації

У Міністерстві оборони України обговорюються можливі зміни до законодавства про мобілізацію, які можуть розширити повноваження правоохоронних органів.

Зміни в мобілізації в Україні

За інформацією джерел NV, йдеться про надання поліції права відкривати кримінальні провадження щодо громадян, які мають статус “у розшуку” в електронному реєстрі Оберіг, а також затримувати таких осіб і доставляти їх до територіальних центрів комплектування.

Зазначається, що відповідні ініціативи нібито готуються у межах змін до законодавства, які опрацьовує команда Михайло Федоров.

Водночас інше джерело в Міноборони уточнює, що наразі статус “у розшуку” в додатку Резерв+ не означає активних дій з боку поліції.

За чинними правилами, перевірка такого статусу відбувається під час зупинки особи, а у разі виявлення порушення складається адміністративний протокол, який оформлюють представники ТЦК.

Кримінальна відповідальність, за наявною інформацією, настає лише після проходження військово-лікарської комісії та отримання мобілізаційного розпорядження. У разі неявки до військової частини може бути оголошений розшук.

Офіційного підтвердження щодо впровадження нових змін наразі немає.

За словами речника організації Олександра Власенко, існує кілька шляхів встановлення такого статусу, однак ключовим є отримання відповіді від російського національного інформаційного бюро. Після направлення запиту можливі чотири варіанти відповіді. Зокрема, російська сторона може підтвердити перебування особи у полоні. Водночас статус може не підтверджуватися у разі загибелі військового або через відсутність даних про нього. Також можлива ситуація, коли відповідь узагалі не надходить.

