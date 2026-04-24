Статус “зниклий” чи “полонений”: що потрібно знати родинам

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста пояснили механізм підтвердження статусу українських військових, які можуть перебувати у полоні.

Як військового вносять в списки полонених

За словами речника організації Олександра Власенко, існує кілька шляхів встановлення такого статусу, однак ключовим є отримання відповіді від російського національного інформаційного бюро.

Після направлення запиту можливі чотири варіанти відповіді. Зокрема, російська сторона може підтвердити перебування особи у полоні. Водночас статус може не підтверджуватися у разі загибелі військового або через відсутність даних про нього. Також можлива ситуація, коли відповідь узагалі не надходить.

У МКЧХ наголошують, що процес підтвердження може тривати кілька місяців і потребувати багаторазових звернень. Чітких термінів надання відповіді не існує, що значно ускладнює пошук інформації для родин.

Якщо факт полону підтверджується, статус військового змінюється зі “зниклого безвісти” на “військовополоненого”. Після цього організація зв’язується з родичами та передає інформацію до українського національного інформаційного бюро.

Крім того, МКЧХ звертається до російської сторони з проханням надати доступ до полоненого для перевірки умов утримання.

Водночас у МКЧХ зазначають, що російська сторона не завжди оперативно реагує на запити, що ускладнює встановлення долі зниклих військових.

