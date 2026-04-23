Повернення після СЗЧ: чи можна уникнути відповідальності

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Україні передбачено механізм, який дозволяє військовослужбовцям уникнути кримінальної відповідальності після самовільного залишення військової частини (СЗЧ) за певних умов.
Як повернутися на службу після СЗЧ
Як пояснюють у ТЦК та СП, йдеться про випадки, коли військовий вперше здійснив таке порушення під час дії воєнного стану.
Для цього необхідно виконати низку кроків. Зокрема, військовослужбовець має подати рапорт із наміром повернутися до служби та отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву.
Після цього потрібно звернутися до правоохоронних органів або суду з відповідним клопотанням про повернення до виконання обов’язків.
У ТЦК зазначають, що після проходження цієї процедури матеріали передаються до суду, який і приймає остаточне рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, законодавство передбачає можливість повернення до служби без покарання, однак лише за умови дотримання визначеної процедури.