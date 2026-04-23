logo_ukra

BTC/USD

77885

ETH/USD

2323.52

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Повернення після СЗЧ: чи можна уникнути відповідальності
commentss НОВИНИ Всі новини

Повернення після СЗЧ: чи можна уникнути відповідальності

У територіальних центрах комплектування пояснили, за яких умов військові можуть уникнути кримінальної відповідальності після самовільного залишення частини

23 квітня 2026, 23:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні передбачено механізм, який дозволяє військовослужбовцям уникнути кримінальної відповідальності після самовільного залишення військової частини (СЗЧ) за певних умов.

Як повернутися на службу після СЗЧ

Як пояснюють у ТЦК та СП, йдеться про випадки, коли військовий вперше здійснив таке порушення під час дії воєнного стану.

Для цього необхідно виконати низку кроків. Зокрема, військовослужбовець має подати рапорт із наміром повернутися до служби та отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву.

Після цього потрібно звернутися до правоохоронних органів або суду з відповідним клопотанням про повернення до виконання обов’язків.

У ТЦК зазначають, що після проходження цієї процедури матеріали передаються до суду, який і приймає остаточне рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, законодавство передбачає можливість повернення до служби без покарання, однак лише за умови дотримання визначеної процедури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо військового обліку учнів та правил перевірки відповідних документів у навчальних закладах.
Згідно з чинним законодавством, школи зобов’язані вести персональний військовий облік призовників. Це передбачає перевірку наявності військово-облікових документів та збереження відповідної інформації в особових справах учнів. У відомстві уточнили, що заклади освіти мають право перевіряти електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), однак вимагати паперовий варіант за наявності електронного — заборонено. Електронний документ, доступний через застосунки Резерв+ або Дія, а також його роздрукована версія з QR-кодом мають таку ж юридичну силу, як і паперовий приписний.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини