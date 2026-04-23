Школи перевіряють військовий облік: що змінилось для учнів

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо військового обліку учнів та правил перевірки відповідних документів у навчальних закладах.

Військовий облік для учнів школи

Згідно з чинним законодавством, школи зобов’язані вести персональний військовий облік призовників. Це передбачає перевірку наявності військово-облікових документів та збереження відповідної інформації в особових справах учнів.

У відомстві уточнили, що заклади освіти мають право перевіряти електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), однак вимагати паперовий варіант за наявності електронного — заборонено.

Електронний документ, доступний через застосунки Резерв+ або Дія, а також його роздрукована версія з QR-кодом мають таку ж юридичну силу, як і паперовий приписний.

Документ містить актуальні дані з реєстру та є дійсним протягом одного року з моменту формування.

Перевірка здійснюється шляхом зчитування QR-коду. У разі відсутності технічної можливості навчальний заклад може звернутися до територіального центру комплектування або використати роздруковану копію документа.

Також у Міноборони нагадали, що громадяни чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня.

Оформити облік можна як онлайн через електронний кабінет, так і особисто в ТЦК.

