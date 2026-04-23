Школы проверяют военный учет: что изменилось для учащихся

Министерство обороны Украины предоставило разъяснения по военному учету учащихся и правилам проверки соответствующих документов в учебных заведениях.

Военный учет для учащихся школы

Согласно действующему законодательству, школы обязаны вести персональный военный учет призывников. Это предполагает проверку наличия военно-учетных документов и сохранения соответствующей информации по личным делам учащихся.

В ведомстве уточнили, что учебные заведения имеют право проверять электронный военно-учетный документ (е-ВОД), однако требовать бумажный вариант при наличии электронного — запрещено.

Электронный документ, доступный через приложения Резерв или Действие, а также его распечатанная версия с QR-кодом имеют такую же юридическую силу, как и бумажный приписной.

Документ содержит актуальные данные из реестра и действителен в течение одного года с момента формирования.

Проверка осуществляется путем считывания QR-кода. В случае отсутствия технической возможности, учебное заведение может обратиться в территориальный центр комплектования или использовать распечатанную копию документа.

Также в Минобороны напомнили, что граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны встать на военный учет в период с 1 января по 31 июля.

Оформить учет можно как онлайн через электронный кабинет, так и лично в ТЦК.

