Школы проверяют военный учет: что изменилось для учащихся
Школы проверяют военный учет: что изменилось для учащихся

Министерство обороны Украины разъяснило, как учебные заведения проверяют военно-учетные документы и какие права имеют ученики

23 апреля 2026, 23:06
Ткачова Марія

Министерство обороны Украины предоставило разъяснения по военному учету учащихся и правилам проверки соответствующих документов в учебных заведениях.

Военный учет для учащихся школы

Согласно действующему законодательству, школы обязаны вести персональный военный учет призывников. Это предполагает проверку наличия военно-учетных документов и сохранения соответствующей информации по личным делам учащихся.

В ведомстве уточнили, что учебные заведения имеют право проверять электронный военно-учетный документ (е-ВОД), однако требовать бумажный вариант при наличии электронного — запрещено.

Электронный документ, доступный через приложения Резерв или Действие, а также его распечатанная версия с QR-кодом имеют такую же юридическую силу, как и бумажный приписной.

Документ содержит актуальные данные из реестра и действителен в течение одного года с момента формирования.

Проверка осуществляется путем считывания QR-кода. В случае отсутствия технической возможности, учебное заведение может обратиться в территориальный центр комплектования или использовать распечатанную копию документа.

Также в Минобороны напомнили, что граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны встать на военный учет в период с 1 января по 31 июля.

Оформить учет можно как онлайн через электронный кабинет, так и лично в ТЦК.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кемеровской области РФ преподавательница Анжеро-Судженского политехнического колледжа Оксана Федорова оказалась в центре скандала после заявлений о возможной отправке студентов на войну в случае отчисления.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shkolah-mozhut-vimagati-viyskovo-oblikoviy-1776958393.html
