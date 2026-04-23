Возвращение после СЗЧ: можно ли избежать ответственности

В Украине предусмотрен механизм, позволяющий военнослужащим избежать уголовной ответственности после самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) при определенных условиях.

Как вернуться на службу после СЗЧ

Как поясняют в ТЦК и СП, речь идет о случаях, когда военный впервые совершил такое нарушение во время действия военного положения.

Для этого необходимо выполнить ряд шагов. В частности, военнослужащий должен подать рапорт с намерением вернуться на службу и получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва.

После этого следует обратиться в правоохранительные органы или суд с соответствующим ходатайством о возвращении к исполнению обязанностей.

В ТЦК отмечают, что после прохождения этой процедуры материалы передаются суду, который и принимает окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности.

Таким образом, законодательство предусматривает возможность возвращения в службу без наказания, однако только при соблюдении определенной процедуры.

Согласно действующему законодательству, школы обязаны вести персональный военный учет призывников. Это предполагает проверку наличия военно-учетных документов и сохранения соответствующей информации по личным делам учащихся. В ведомстве уточнили, что учебные заведения имеют право проверять электронный военно-учетный документ (е-ВОД), однако требовать бумажный вариант при наличии электронного — запрещено. Электронный документ, доступный через приложения Резерв или Действие, а также его распечатанная версия с QR-кодом имеют такую же юридическую силу, как и бумажный приписной.

