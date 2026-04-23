Возвращение после СЗЧ: можно ли избежать ответственности

Ткачова Марія
В Украине предусмотрен механизм, позволяющий военнослужащим избежать уголовной ответственности после самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) при определенных условиях.
Как вернуться на службу после СЗЧ
Как поясняют в ТЦК и СП, речь идет о случаях, когда военный впервые совершил такое нарушение во время действия военного положения.
Для этого необходимо выполнить ряд шагов. В частности, военнослужащий должен подать рапорт с намерением вернуться на службу и получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва.
После этого следует обратиться в правоохранительные органы или суд с соответствующим ходатайством о возвращении к исполнению обязанностей.
В ТЦК отмечают, что после прохождения этой процедуры материалы передаются суду, который и принимает окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности.
Таким образом, законодательство предусматривает возможность возвращения в службу без наказания, однако только при соблюдении определенной процедуры.