Статус "пропавший" или "пленный": что нужно знать семьям

В Международном комитете Красного Креста объяснили механизм подтверждения статуса украинских военных, которые могут находиться в плену.

Как военного вносят в списки пленных

По словам спикера организации Александра Власенко, существует несколько путей установления такого статуса, однако ключевым является получение ответа от российского национального информационного бюро.

После направления запроса возможны четыре варианта ответа. В частности, российская сторона может подтвердить пребывание человека в плену. В то же время, статус может не подтверждаться в случае гибели военного или из-за отсутствия данных о нем. Возможна ситуация, когда ответ вообще не поступает.

В МККК подчеркивают, что процесс подтверждения может длиться несколько месяцев и потребовать многократных обращений. Четких сроков ответа не существует, что значительно усложняет поиск информации для семей.

Если факт плена подтверждается, статус военного меняется из "пропавшего без вести" на "военнопленного". После этого организация связывается с родственниками и передает информацию в украинское национальное информационное бюро.

Кроме того, МККК обращается к российской стороне с просьбой предоставить доступ к пленнику для проверки условий содержания.

В то же время в МККК отмечают, что российская сторона не всегда оперативно реагирует на запросы, что усложняет установление судьбы пропавших военных.

