Статус "в розыске": что могут изменить в мобилизации

Ткачова Марія
В Министерстве обороны Украины обсуждаются возможные изменения в законодательство о мобилизации, которые могут расширить полномочия правоохранительных органов.
Изменения в мобилизации в Украине
По информации источников NV, речь идет о предоставлении полиции права открывать уголовные производства в отношении граждан, имеющих статус "в розыске" в электронном реестре Обериг, а также задерживать таких лиц и доставлять их в территориальные центры комплектования.
Отмечается, что соответствующие инициативы якобы готовятся в рамках изменений в законодательство, которые прорабатывает команда Михаил Федоров.
В то же время другой источник в Минобороны уточняет, что статус "в розыске" в приложении Резерв не означает активных действий со стороны полиции.
По действующим правилам, проверка такого статуса происходит при остановке лица, а в случае обнаружения нарушения составляется административный протокол, оформляемый представителями ТЦК.
Уголовная ответственность, по имеющейся информации, наступает только после прохождения военно-врачебной комиссии и получения мобилизационного распоряжения. В случае неявки в воинскую часть может быть объявлен розыск.
Официального подтверждения о внедрении новых изменений пока нет.