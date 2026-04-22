78280

2397.82

44.12

51.91

Мобілізацію в Україні будуть посилювати: в Раді назвали єдину альтернативу
Мобілізацію в Україні будуть посилювати: в Раді назвали єдину альтернативу

Народний депутат Кучеренко розповів, що ескалація потребуватиме більшого призову військовозобов'язаних

22 квітня 2026, 15:07
Кречмаровская Наталия

Проблеми з мобілізацією, а саме з ТЦК масштабуються. Заходи оповіщення на вулицях вже давно перейшли в бусифікацію, однак події останніх днів показали, що військовослужбовці ТЦК вимагали хабарі. У Верховній Раді назвали єдину альтернативу.

Мобілізацію в Україні будуть посилювати: в Раді назвали єдину альтернативу

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що якщо курс влади не зміниться, то мобілізацію доведеться, швидше за все посилювати. За словами політика, сам процес мобілізації фактично досягнув своєї спроможності. Нардеп наголосив, що ТЦК, які всі не люблять, на жаль, з одного боку — це інструмент, інституція, яка має поповнювати збройні сили. Що є життєво важливим, підкреслив політик. З іншого боку, зазначив він, ТЦК самі винні у такому ставленні — є і об'єктивні, і суб'єктивні фактори цього.

“Якщо сьогодні курс влади на продовження війни — не бачить сьогодні влада можливості виходу з цієї війни. Якщо немає перспектив зупинки війни, виходу з неї, то лишається тільки один шлях на ескалацію. Ескалація — це постійний призов. І зрозуміло, що він прирікає всіх, в першу чергу владу президента і його коаліцію, на прийняття непопулярних рішень. Вони будуть висіти весь час над парламентом і там буде таке бажання дійсно максимально створити умови для збільшення цього потенціалу мобілізації через примус”, — пояснив народний депутат.

Політик висловив припущення, що є великі питання, до того, чи ефективні ті призовники, яких змушують служити. За його словами, альтернатива може бути лише одна.

“Альтернатива — тільки мир, тільки вихід з війни. Іншої альтернативи ніякої я не бачу. І це питання ключове, а все решта — це похідні цього ключового питання. Що б сьогодні не говорили. ТЦК, освіта, гроші, бюджет, підтримка, енергетика, зима — все це похідне”, — підкреслив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді пропонують радикальне рішення щодо мобілізації.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6398
