Як врятуватися від “людоловства”: в Раді пропонують радикальне рішення щодо мобілізації

В України значні проблеми з мобілізацією — заходи з оповіщення переросли в бусифікацію навіть з вимаганням хабарів. Влада, щоб виправити ситуацію, планує замість звичних ТЦК створити “Офіси призову” або “Офіси комплектування”. Навіть розглядалася можливість передачі функцій призову до Національної поліції. У Раді зазначили, що ці заходи не спрацюють.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що приблизно те ж саме відбувалося, коли Генеральну прокуратуру України перейменували на Офіс Генерального Прокурора. Вивіска нова, а суть та методи залишаються тими самими, зазначила вона.

Політик пояснила, що проблема ТЦК не в назві, а в тому, що система мобілізації “згнила” зсередини, а “обов’язок захищати державу” перетворився на “війну для бідних”.

“Система мобілізації вже пройшла точку неповернення. Її не врятують ні нові назви, ні цифровізація, ні перекладання “функціоналу” з ТЦК на поліцію, яка, як ми бачимо, і без того не справляється зі своїм основним обов'язком – захистом громадян”, — зазначила парламентарка.

За її словами, врятувати ситуацію може лише одне радикальне та справедливе рішення — або воюють усі, або ніхто. Політик пояснила, що потрібно проводити мобілізацію без кастового поділу — правоохоронців, чиновників, держслужбовців та представників так званої “еліти”. Народна депутатка наголосила, що всі повинні пройти фронт та замінити тих військових, які сидять в окопах роками.

“А ті напрацювання, які нам хочуть пізніше подати як реформу, не принесуть жодних змін. Бо коли на вулицях влаштовують людоловство, в підвалах силою “пояснюють”, як треба любити Батьківщину, придатними визнають людей, яких раніше списували через серйозні проблеми зі здоров'ям, а ВЛК проводять за 15 хвилини, то як би це не називали – система та ставлення до неї не зміняться”, — підсумувала політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про цинічні схему ухилення від мобілізації.



