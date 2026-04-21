Як врятуватися від “людоловства”: в Раді пропонують радикальне рішення щодо мобілізації

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В України значні проблеми з мобілізацією — заходи з оповіщення переросли в бусифікацію навіть з вимаганням хабарів. Влада, щоб виправити ситуацію, планує замість звичних ТЦК створити “Офіси призову” або “Офіси комплектування”. Навіть розглядалася можливість передачі функцій призову до Національної поліції. У Раді зазначили, що ці заходи не спрацюють.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що приблизно те ж саме відбувалося, коли Генеральну прокуратуру України перейменували на Офіс Генерального Прокурора. Вивіска нова, а суть та методи залишаються тими самими, зазначила вона.
Політик пояснила, що проблема ТЦК не в назві, а в тому, що система мобілізації “згнила” зсередини, а “обов’язок захищати державу” перетворився на “війну для бідних”.
За її словами, врятувати ситуацію може лише одне радикальне та справедливе рішення — або воюють усі, або ніхто. Політик пояснила, що потрібно проводити мобілізацію без кастового поділу — правоохоронців, чиновників, держслужбовців та представників так званої “еліти”. Народна депутатка наголосила, що всі повинні пройти фронт та замінити тих військових, які сидять в окопах роками.
