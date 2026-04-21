Как спастись от "людовства": в Раде предлагают радикальное решение по мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Украины значительные проблемы с мобилизацией — меры по оповещению переросли в бусификацию даже с вымогательством взяток. Власти, чтобы исправить ситуацию, планируют вместо привычных ТЦК создать Офисы призыва или Офисы комплектования. Даже рассматривалась возможность передачи функций призыва в Национальную полицию. В Раде отметили, что эти меры не сработают.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что примерно то же самое происходило, когда Генеральную прокуратуру Украины переименовали в Офис Генерального Прокурора. Вывеска новая, а суть и методы остаются прежними, отметила она.
Политик объяснила, что проблема ТЦК не в названии, а в том, что система мобилизации "сгнила" изнутри, а "обязанность защищать государство" превратилась в "войну для бедных".
По ее словам, спасти ситуацию может только одно радикальное и справедливое решение – либо воюют все, либо никто. Политик объяснила, что нужно проводить мобилизацию без кастового разделения – правоохранителей, чиновников, госслужащих и представителей так называемой элиты. Народная депутат подчеркнула, что все должны пройти фронт и заменить тех военных, которые сидят в окопах годами.
