Главная Новости Общество Война с Россией Как спастись от "людовства": в Раде предлагают радикальное решение по мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Как спастись от "людовства": в Раде предлагают радикальное решение по мобилизации

Народная депутат Скороход рассказала, что спасет мобилизацию в Украине

21 апреля 2026, 20:18
Кречмаровская Наталия

У Украины значительные проблемы с мобилизацией — меры по оповещению переросли в бусификацию даже с вымогательством взяток. Власти, чтобы исправить ситуацию, планируют вместо привычных ТЦК создать Офисы призыва или Офисы комплектования. Даже рассматривалась возможность передачи функций призыва в Национальную полицию. В Раде отметили, что эти меры не сработают.

Как спастись от "людовства": в Раде предлагают радикальное решение по мобилизации

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что примерно то же самое происходило, когда Генеральную прокуратуру Украины переименовали в Офис Генерального Прокурора. Вывеска новая, а суть и методы остаются прежними, отметила она.

Политик объяснила, что проблема ТЦК не в названии, а в том, что система мобилизации "сгнила" изнутри, а "обязанность защищать государство" превратилась в "войну для бедных".

"Система мобилизации уже прошла точку невозврата. Ее не спасут ни новые названия, ни цифровизация, ни перевод "функционала" с ТЦК на полицию, которая, как мы видим, и без того не справляется со своей основной обязанностью — защитой граждан", — отметила парламентария.

По ее словам, спасти ситуацию может только одно радикальное и справедливое решение – либо воюют все, либо никто. Политик объяснила, что нужно проводить мобилизацию без кастового разделения – правоохранителей, чиновников, госслужащих и представителей так называемой элиты. Народная депутат подчеркнула, что все должны пройти фронт и заменить тех военных, которые сидят в окопах годами.

"А те наработки, которые нам хотят позже подать как реформу, не принесут никаких изменений. Потому что когда на улицах устраивают людовство, в подвалах силой "объясняют", как надо любить Родину, пригодными признают людей, которых раньше списывали из-за серьезных проблем со здоровьем, а ВЛК проводят за 15 минут, то как бы это ни называли – система и отношение к ней не изменятся”, — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о циничной схеме уклонения от мобилизации.




Источник: https://t.me/golosSkorokhod/658
