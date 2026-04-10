Схема ухилення від мобілізації вражає цинізмом: куди та як “зникали” дружини

Кречмаровская Наталия
У Сумській області викрили схему ухилення від мобілізації — суддя та адвокат допомагали чоловікам отримати відстрочку на підставі фіктивного зникнення “дружин.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що до схеми причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи. Схема працювала наступним чином — чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів. Вони разом із суддями допомагали створювати формальні підстави для відстрочки та можливого виїзду за кордон.
Однак в одному з випадків чоловік заявив, що його дружина виїхала до Фінляндії та перестала виходити на зв’язок.
Однак насправді дружина не зникла і навіть не виїхала за кордон — під час обшуку подружжя перебувало разом.
За оперативною інформацією, таким способом могли скористатися близько 100 осіб. “Також перевіряється інформація, що подібною схемою могли користуватися діючі військовослужбовці, а також встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки”, — повідомили в ДБР.
Фігурантам справи повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Їм загрожує покарання — до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді просять Зеленського на Великдень зупинити "охоту на людей".