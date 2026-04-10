Схема ухилення від мобілізації вражає цинізмом: куди та як “зникали” дружини

У Сумській області викрили схему ухилення від мобілізації — суддя та адвокат допомагали чоловікам отримати відстрочку на підставі фіктивного зникнення “дружин.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що до схеми причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи. Схема працювала наступним чином — чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів. Вони разом із суддями допомагали створювати формальні підстави для відстрочки та можливого виїзду за кордон.

“Слідчі встановили, що для цього до суду подавалися заяви про нібито зникнення дружин та самостійне виховання малолітніх дітей. Насправді жінки не зникали і продовжували жити з родинами”, — пояснили в ДБР.

Однак в одному з випадків чоловік заявив, що його дружина виїхала до Фінляндії та перестала виходити на зв’язок.

“Щоб справа потрапила до “потрібного” судді, адвокат кілька разів відкликав заяву, поки її не розподілили відповідним чином. Після отримання рішення суду чоловік звернувся до ТЦК та отримав відстрочку”, — йдеться у повідомленні.

Однак насправді дружина не зникла і навіть не виїхала за кордон — під час обшуку подружжя перебувало разом.

За оперативною інформацією, таким способом могли скористатися близько 100 осіб. “Також перевіряється інформація, що подібною схемою могли користуватися діючі військовослужбовці, а також встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки”, — повідомили в ДБР.

Фігурантам справи повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Їм загрожує покарання — до 8 років позбавлення волі.

