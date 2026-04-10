Схема уклонения от мобилизации поражает цинизмом: куда и как "исчезали" жены

В Сумской области разоблачена схема уклонения от мобилизации — судья и адвокат помогали мужчинам получить отсрочку на основании фиктивного исчезновения “жен.

В Государственном бюро расследований сообщили, что в схеме причастны судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокаты и другие лица. Схема работала следующим образом – мужчины призывного возраста обращались к адвокатам. Они вместе с судьями помогали создать формальные основания для отсрочки и возможного выезда за границу.

"Следователи установили, что для этого в суд подавались заявления о якобы исчезновении жен и самостоятельном воспитании малолетних детей. На самом деле женщины не исчезали и продолжали жить с семьями", — пояснили в ГБР.

Однако в одном из случаев муж заявил, что его жена уехала в Финляндию и перестала выходить на связь.

"Чтобы дело попало к "нужному" судье, адвокат несколько раз отозвал заявление, пока его не распределили соответствующим образом. После получения решения суда мужчина обратился в ТЦК и получил отсрочку", — говорится в сообщении.

Однако на самом деле жена не исчезла и даже не уехала за границу – во время обыска супруги находились вместе. По оперативной информации таким способом могли воспользоваться около 100 человек.

"Также проверяется информация, что подобной схемой могли пользоваться действующие военнослужащие, а также устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке", — сообщили в ГБР.

Фигурантам дела сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Им грозит наказание – до 8 лет лишения свободы.

