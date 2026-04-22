logo

BTC/USD

78280

ETH/USD

2397.82

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мобилизацию в Украине будут усиливать: в Раде назвали единственную альтернативу
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизацию в Украине будут усиливать: в Раде назвали единственную альтернативу

Народный депутат Кучеренко рассказал, что эскалация потребует большего призыва военнообязанных

22 апреля 2026, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблемы с мобилизацией, а именно с ТЦК, масштабируются. Меры оповещения на улицах уже давно перешли в бусификацию, однако события последних дней показали, что военнослужащие ТЦК потребовали взятки. В Верховной Раде назвали единственную альтернативу.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко предположил, что если курс власти не изменится, то мобилизацию придется скорее усиливать. По словам политика, сам процесс мобилизации фактически достиг своей состоятельности. Нардеп подчеркнул, что все не любящие ТЦК, к сожалению, с одной стороны — это инструмент, институт, который должен пополнять вооруженные силы. Что жизненно важно, подчеркнул политик. С другой стороны, отметил он, ТЦК самые виновные в таком отношении – есть и объективные, и субъективные факторы этого.

"Если сегодня курс власти на продолжение войны — не видят сегодня власти возможности выхода из этой войны. Если нет перспектив остановки войны, выхода из нее, то остается только один путь на эскалацию. Эскалация — это постоянный призыв. И понятно, что он обрекает всех, в первую очередь на власть президента и его коалицию, на принятие непопулярных решений. Они будут висеть все время над парламентом и там будет такое желание действительно максимально создать условия для увеличения этого потенциала мобилизации по принуждению”, — пояснил народный депутат.

Политик высказал предположение, что есть большие вопросы к тому, эффективны ли те призывники, которых заставляют служить. По его словам, альтернатива может быть только одна.

"Альтернатива — только мир, только выход из войны. Другой альтернативы никакой я не вижу. И этот вопрос ключевой, а все остальное — это производные этого ключевого вопроса. Что бы сегодня ни говорили. ТЦК, образование, деньги, бюджет, поддержка, энергетика, зима — все это производное", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предлагают радикальное решение по мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6398
Теги:

Новости

Все новости