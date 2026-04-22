Мобилизацию в Украине будут усиливать: в Раде назвали единственную альтернативу

Проблемы с мобилизацией, а именно с ТЦК, масштабируются. Меры оповещения на улицах уже давно перешли в бусификацию, однако события последних дней показали, что военнослужащие ТЦК потребовали взятки. В Верховной Раде назвали единственную альтернативу.

ТЦК.

Народный депутат Алексей Кучеренко предположил, что если курс власти не изменится, то мобилизацию придется скорее усиливать. По словам политика, сам процесс мобилизации фактически достиг своей состоятельности. Нардеп подчеркнул, что все не любящие ТЦК, к сожалению, с одной стороны — это инструмент, институт, который должен пополнять вооруженные силы. Что жизненно важно, подчеркнул политик. С другой стороны, отметил он, ТЦК самые виновные в таком отношении – есть и объективные, и субъективные факторы этого.

"Если сегодня курс власти на продолжение войны — не видят сегодня власти возможности выхода из этой войны. Если нет перспектив остановки войны, выхода из нее, то остается только один путь на эскалацию. Эскалация — это постоянный призыв. И понятно, что он обрекает всех, в первую очередь на власть президента и его коалицию, на принятие непопулярных решений. Они будут висеть все время над парламентом и там будет такое желание действительно максимально создать условия для увеличения этого потенциала мобилизации по принуждению”, — пояснил народный депутат.

Политик высказал предположение, что есть большие вопросы к тому, эффективны ли те призывники, которых заставляют служить. По его словам, альтернатива может быть только одна.

"Альтернатива — только мир, только выход из войны. Другой альтернативы никакой я не вижу. И этот вопрос ключевой, а все остальное — это производные этого ключевого вопроса. Что бы сегодня ни говорили. ТЦК, образование, деньги, бюджет, поддержка, энергетика, зима — все это производное", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предлагают радикальное решение по мобилизации.



