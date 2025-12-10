Міноборони оголосило про зміни у військовому обліку: який документ тепер головний

Військово-облікові документи відтепер створюватимуться виключно в електронному форматі. Таке рішення ухвалив уряд.

Відтепер основним вважатимуть електронний документ Резерв ID. Фото: з відкритих джерел

Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, повідомили у пресслужбі Міноборони.

Отримати новий електронний документ можна безпосередньо у застосунку Резерв+.

Водночас ті, хто не може постійно користуватись електронним документом, мають можливість роздрукувати паперову версія. Це можна зробити самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія. Роздруківку також можуть надати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді.

"Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа", — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

У Міноборони наголосили, що запроваджені зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка "відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні".

Як повідомляв портал "Коментарі", Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Серед іншого, електронний військово-обліковий документ доповнюють фотографією власника. Це дозволить зробити ідентифікацію особи більш прозорою та пришвидшити процедури перевірки, зазначили в оборонному відомстві.

Раніше видання "Коментарі" писало, що Міністерство оборони України запустило бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії у сервісі "Резерв+". Зокрема, отримати відстрочку онлайн зможуть батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають батька чи матір з інвалідністю.