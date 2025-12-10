logo

Минобороны объявило об изменениях в военном учете: какой документ теперь главный
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны объявило об изменениях в военном учете: какой документ теперь главный

Получить новый электронный документ можно непосредственно в приложении или в ТЦК и СП

10 декабря 2025, 22:49
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Военно-учетные документы будут теперь создаваться исключительно в электронном формате. Такое решение приняло правительство.

Минобороны объявило об изменениях в военном учете: какой документ теперь главный

Теперь основным будет считаться электронный документ Резерв ID. Фото: из открытых источников

Таким образом, Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Получить новый электронный документ можно непосредственно в приложении Резерв+.

В то же время, те, кто не может постоянно пользоваться электронным документом, имеют возможность распечатать бумажную версию. Это можно сделать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія. Распечатку также могут предоставить в ТЦК и СП, где документ будет сформирован в электронном виде.

"Переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа", — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

В Минобороны подчеркнули, что введенные изменения являются частью процесса развития современной и прозрачной системы военного учета, которая "соответствует потребностям оборонного сектора и способствует повышению эффективности оборонных процессов в Украине".

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство обороны Украины объявило об очередном обновлении приложения Резерв+. Среди прочего электронный военно-учетный документ дополняют фотографией владельца. Это позволит сделать идентификацию личности более прозрачной и ускорить процедуры проверки, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Министерство обороны Украины запустило бета-тестирование двух новых видов отсрочок от службы в армии в сервисе "Резерв+". В частности, получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.



