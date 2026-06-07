"Гроші викидаємо в космос": скільки мобілізованих насправді мають право на відстрочку

Близько 7% громадян, яких було мобілізовано в Україні, могли мати законне право на відстрочку, однак ці підстави не були враховані під час призову. Про це заявила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова.

В Україні близько 7% мобілізованих могли мати право на відстрочку. Фото з відкритих джерел

Ольга Решетилова в інтерв’ю "Суспільному" розповіла про ситуації, коли під час мобілізації не були належним чином перевірені документи або враховані сімейні обставини. У результаті, кожен приблизно 14-й мобілізований міг не підлягати призову або мав би отримати відстрочку від мобізації.

"Це могло бути неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець", — каже уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Також серед найпоширеніших підстав для звільнення від мобілізації омбудсманка назвала наявність трьох і більше дітей, оформлену опіку над близькими родичами, а також статус найближчих родичів загиблих, зниклих безвісти або військовополонених.

Вона наголосила, що такі помилки мають не лише правовий, а й системний вимір. Після мобілізації подібні випадки створюють додаткове навантаження на військові частини та державні структури. За словами омбудсманки, команда також оцінює економічні наслідки таких рішень для держави. Вона вважає, що йдеться про неефективне використання ресурсів і водночас про зростання соціальної напруги.

"Держава повинна побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос. Плюс до того — створюємо соціальну напругу, і жодним чином не вирішуємо питання поповнення війська", — додала Решетилова.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Ольга Решетилова попередила ухилянтів про жорсткі рішення.

Також "Коментарі" писали, що депутат заявив про мобілізацію громадянина Німеччини на Буковині. У ТЦК відповіли на ситуацію.